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中国大使在人权理事会阐述中方在人权问题上的立场

2024年03月16日06:25 | 来源：新华网
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　　新华社日内瓦3月15日电 中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭大使15日在联合国人权理事会第55届会议发言，宣介中国人权事业发展成就，阐述中方在人权问题上的立场。

　　陈旭表示，中国始终积极参与全球人权治理，推进国际人权对话合作，一贯主张同等重视、平衡推进各类人权，加快落实经社文权利和发展权。人权理事会上届会议协商一致通过中国等80国共提的经社文权利决议。我们希望决议能得到有效落实，为促进可持续发展作出贡献。

　　陈旭指出，和平、发展、人权三大支柱相辅相成，不可或缺。希望联合国各机构根据授权加强合作。联合国人权机构应公正客观开展工作，秉持非选择性和非政治化原则，为各方建设性交流合作搭建平台。

　　陈旭表示，中国政府始终坚持以人民为中心，推动人权事业取得历史性成就。中国成功解决了绝对贫困问题，过去一年脱贫地区农村居民收入增长8.4%。中国不断发展全过程人民民主，人民依法通过各种形式管理国家事务。中国将尊重和保障人权贯穿立法、执法、司法、守法各个环节。中国依法保障公民宗教信仰自由，各宗教和谐相处。中国高度重视老年人、残疾人、儿童、妇女等权利，持续加大义务教育、基本养老、基本医疗等政府补助力度，扩大救助保障范围。中国推进城镇老旧小区改造和保障性住房供给，惠及千万家庭。中国愿同各方一道，为实现“人人得享人权”崇高目标不懈努力。

(责编：胡永秋、刘叶婷)

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