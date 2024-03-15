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专访｜安中合作助力安哥拉工业化发展——访安哥拉工业和贸易部长米根斯

2024年03月15日17:19 | 来源：新华网
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新华社罗安达3月15日电 专访｜安中合作助力安哥拉工业化发展——访安哥拉工业和贸易部长米根斯

新华社记者吕诚成

安哥拉工业和贸易部长鲁伊·米根斯日前在罗安达接受新华社记者采访时说，安哥拉和中国在共建“一带一路”倡议框架下开展了基础设施等领域的项目合作，这些合作对安哥拉工业化进程至关重要。

米根斯说，安中两国政府间合作不断加深，中国企业在安哥拉的建设项目与投资在安工业化进程中发挥了关键作用。

3月6日，安哥拉工业和贸易部长鲁伊·米根斯在首都罗安达接受新华社专访。新华社记者 代贺 摄

3月6日，安哥拉工业和贸易部长鲁伊·米根斯在首都罗安达接受新华社专访。新华社记者 代贺 摄

米根斯表示，中国助力安哥拉实现战后重建，中国企业兴建的一大批基础设施项目为安哥拉工业化进程打下了坚实基础，加上大量中国投资的进入，安哥拉工业进入了快速发展阶段。

“中国企业参与建设的桥梁、道路、供电和供水设施，在安哥拉工业化过程中必不可少。如今，中国已是安哥拉制造领域重要的投资者。中国企业在安哥拉的成功为安本土企业发展树立了榜样，在这里可以实现企业发展、创造就业、实现盈利。”米根斯说。

截至目前，在安中资企业数量已超过400家，其中不少企业投身制造业，开办建材厂、塑料厂、日用品厂、轧钢厂、电池厂等，为当地提供了大量就业岗位。

米根斯说，中国工业化发展惠及民生，提高了人民生活水平。安哥拉希望借鉴中国工业化经验，期待更多中企来安投资兴业，继续拓展两国互惠合作空间。

在米根斯看来，共建“一带一路”倡议是一项能“促进非洲大陆经济社会发展”的倡议。“这一倡议能让各国发挥各自能力和潜力，并且开展公平、互惠互利的合作，这将为全世界带来和平、为全人类带来福祉。”

(责编：曹欣悦、崔越)

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