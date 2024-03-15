新华社联合国3月14日电（记者王建刚）联合国妇女地位委员会第68届会议正在纽约联合国总部举行，会议聚焦“从性别视角来消除贫困并加强机构和筹资，从而加速实现性别平等及所有妇女和女童的赋权”这一主题。国务院妇女儿童工作委员会副主任黄晓薇率中国代表团出席会议并发言。

代表团出席了一般性辩论、部长级圆桌会、安理会高级别公开辩论会、主题边会等多边活动，通过一个个鲜活故事、一组组翔实数据，宣介习近平新时代中国特色社会主义思想在妇女发展领域的生动实践，展现中国妇女事业丰硕成果。

黄晓薇在发言中介绍，中国把男女平等作为一项基本国策纳入党的施政纲领，致力于推动妇女和经济社会同步发展，让女性拥有自信自立的力量。她说，中国坚持以人民为中心，打赢人类历史上最大规模的脱贫攻坚战，对世界减贫贡献率超过70%，4416万农村妇女摆脱绝对贫困。中方愿与各国加强交流合作，在可持续发展领域加大对妇女投入，持续推动妇女减贫，促进妇女参与绿色转型，把性别平等和妇女赋权进一步落到实处。

许多国家和地区的代表纷纷表示赞佩中国减贫事业的成功，赞赏中国新时代妇女事业取得的历史性成就，表示中国经验让世界获益，广大妇女是受益者，更是重要贡献者。

与会代表高度关注中国“春蕾计划”获得2023年联合国教科文组织女童和妇女教育奖，对习近平主席夫人彭丽媛担任“春蕾计划”促进女童教育特使以来，带动促进女性通过教育改变自身命运、实现人生价值的成效深表钦佩。黄晓薇介绍了在彭丽媛教授有力推动下，中国同联合国教科文组织设立女童和妇女教育奖、为促进全球女童和妇女教育事业作出的不懈努力。她说，中国已支持100多个发展中国家妇女能力建设，中国将继续与世界各国携手，积极发展面向女性的健康教育、数字教育和科学教育，助力妇女在享受平等优质教育中更好成长发展。

会场上，一位非政府组织女代表主动介绍自己来自中国东北，正是得益于“春蕾计划”资助完成了学业，一步步实现了人生梦想。她说，“春蕾计划”项目给予的力量将永远激励自己努力当好中外妇女交流的使者。

在中国-欧盟“普惠金融促进性别平等”边会上，黄晓薇介绍了中国实施普惠金融战略给妇女发展带来的重大机遇，用“第一次有了优先贷款权”“第一次有了自己的印章和银行卡”“第一次用自己挣到的钱买了口红”等发生在妇女身上“小变化”的故事，展现实现妇女经济赋权、男女平等参与的“大变革”，表示中国将与国际社会一道，推进全球发展倡议走深走实，共建一个妇女免于被歧视的世界，共创全球发展新时代。

会议期间，代表团还就支持发展中国家包括冲突地区的妇女、青年经济赋权和能力建设等议题作了发言，并与联合国副秘书长、联合国妇女署执行主任巴胡斯以及多国相关部门高级官员进行了多场双边会见。各方一致表示，要加强在妇女儿童和家庭等领域的交流互鉴与务实合作，携手应对挑战，朝着构建人类命运共同体的目标不断迈进，共同为人类和平与进步事业而努力。

妇女地位委员会第68届会议11日至22日举行，包括9位国家领导人和121位部长级代表在内的联合国会员国、观察员国和数量众多的非政府组织代表与会。

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