新华社阿克拉3月14日电 专访｜科技创新将推动中国经济持续高质量增长——访加纳新闻网总编辑阿加纳

新华社记者许正

加纳新闻网总编辑罗杰·阿加纳日前在加纳首都阿克拉接受新华社专访时说，科技创新为中国经济注入许多活力，未来将持续推动中国经济高质量增长。

去年12月，阿加纳来华参加在广州举办的第五届世界媒体峰会。峰会期间，他参观了珠三角地区多家科技创新企业。他说，中国在科技创新领域取得的进步令人惊叹，此行使他更加坚信中国以科技创新为导向的发展战略是中国经济增长背后的主要驱动力之一。

阿加纳说，他看到中国的新能源汽车产业正在蓬勃发展。“借助新技术，人们可以在很短时间内为电动汽车充满电，既轻松又高效，给人们的生活带来许多便利。”

长期关注中国的阿加纳注意到，中国政府、企业和媒体最近热议的关键词是新质生产力。他说，中国加快发展新质生产力，将使中国在科技创新领域释放更多潜力、实现更多突破，从而带动中国经济进一步高质量发展。

“中国通过发展新质生产力打造新的经济增长路径所取得的经验，也将为加纳和整个非洲大陆带来新的启示。”阿加纳说。

阿加纳表示，在全球经济复苏艰难、一些经济体陷入经济萎缩的背景下，中国2023年国内生产总值增长5.2%，显示出中国经济的活力与韧性，也展现出中国在错综复杂的环境中保持经济稳健前行的能力。

阿加纳说，当前，全球经济正逐步复苏，中国仍是促进全球经济复苏的主要引擎之一。中国巨大的消费市场拉动了其他国家出口，强劲的产能不断满足全球市场需求，中国经济的增长使全球获益。

“近年来，在共建‘一带一路’倡议的框架下，中国助力非洲国家基础设施建设等领域发展，带动了非洲国家相关产业和非洲大陆的整体经济发展。”他说，“我相信，中国经济增长将为非洲带来更多的资金和技术支持，使非洲经济更具活力。”

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