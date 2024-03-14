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中老铁路累计发送旅客突破3000万人次

2024年03月14日15:58 | 来源：新华网
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　　新华社昆明3月14日电（丁怡全、徐语）记者14日从中国国家铁路集团有限公司获悉，截至3月12日，中老铁路累计发送旅客3020万人次，发送货物3424万吨，其中跨境货物超780万吨，国际黄金大通道作用日益凸显。

　　据了解，中老铁路中国段日均开行旅客列车由开通初期的35列增至目前的51列，单日旅客发送量由2万人次增至最高10.3万人次；老挝段日均开行旅客列车由4列增至12列，单日旅客发送量由720人次增至最高12808人次。2023年4月13日起，中老铁路在昆明至万象间开行国际旅客列车，实现昆明、万象当日通达，已累计发送87个国家和地区的跨境旅客15.5万人次。

　　中老铁路单日开行跨境货物列车由开通初期的2列增至目前高峰时的20列，今年1月1日至3月12日完成跨境货物运量106.4万吨，同比增长33.9%。铁路部门积极探索“中老铁路+中欧班列”等国际运输新模式，老挝、泰国等国家至欧洲铁路直达运输时间缩短至15天。

　　据介绍，中老铁路跨境货物品类由开通初期的橡胶、化肥、百货等10多种扩展至电子、光伏、通信、汽车等2900多种，货物运输辐射老挝、泰国、越南、缅甸等12个“一带一路”共建国家和我国31个省区市的主要城市，万象至昆明间物流成本较中老铁路开通前下降40%至50%，促进了沿线各类产业扩能升级和国际经贸往来。

(责编：曹欣悦、崔越)

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