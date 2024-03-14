新华社北京3月13日电 题：再添6国！免签“朋友圈”扩容传递中国开放强信号

新华社记者

3月14日起，中国将对瑞士、爱尔兰、匈牙利、奥地利、比利时、卢森堡6个国家持普通护照人员试行免签政策。这是继本月1日中泰互免签证协定正式生效后，中国免签“朋友圈”实现再次扩容。

根据相关安排，2024年3月14日至11月30日期间，瑞士等6国持普通护照人员来华经商、旅游观光、探亲访友和过境不超过15天，可免签入境。上述国家不符合免签条件人员仍需在入境前办妥来华签证。

截至3月初，中国已同157个国家缔结了涵盖不同护照的互免签证协定，同44个国家达成简化签证手续协定或安排。算上新加坡、安提瓜和巴布达、泰国这3个今年以来同中国签署互免签证协议的国家，已有23个国家同中国实现全面互免签证安排。此外，还有60多个国家和地区给予中国公民免签或落地签待遇。

瑞士商人利昂在日内瓦经营着一家旅游服务公司，有不少中国合作伙伴。他说，中国对瑞士免签生效之后，到中国拜访朋友或是洽谈合作会更方便了。“相信会有更多瑞士人和我一样，打算去中国走走转转。”

一段时间以来，中方持续推出多项来华签证优化措施，包括减少签证申请表填报内容、阶段性调减签证费、简化来华留学审批手续、免采部分申请人指纹、免签证预约、对部分国家试行免签政策等，进一步破解外籍人员来华的难点、堵点。

今年春节期间，中国入境旅游人数达323万人次，法国、德国、马来西亚、新加坡等可免签入境中国的国家游客增长明显，上述国家春节入境游订单总量较2019年同期翻番。

中方还持续推出一系列实招，让“老外”们生活方便、宾至如归——

为更好满足包括外籍来华人员在内群体多样化的支付服务需求，《关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》于3月7日正式发布，在改善银行卡受理环境、持续优化现金使用环境、提升移动支付便利性等方面提出一系列要求。

此外，针对外籍来华人员在使用移动支付方面遇到的相关实际问题，中国人民银行指导支付宝、财付通优化业务流程，提高境外银行卡绑卡效率；在切实保护个人信息安全的同时，简化身份验证安排；指导主要支付机构将外籍来华人员使用移动支付的单笔交易限额由1000美元提高到5000美元，年累计交易限额由1万美元提高到5万美元。

“食、住、行、游、购、娱、医”等与人们生活息息相关的种种场景里，一个个打通“最后一公里”的小举动，折射出不断提升国际化服务水平、促进中外民间交往的考量。

“持续提升中外人员往来和外籍人员在华生活便利度，照顾到了中外交往中人们的实际需求，具有很强现实针对性，也符合世界融合发展的潮流趋势。”中国国际问题研究院副研究员苏晓晖说，这些利好消息的释放和相关工作加速推进，再次彰显中国加强开放合作的姿态和诚意。

在刚刚结束的全国两会上，中国向世界宣示一系列推进高水平对外开放、加强国际交往合作的务实举措——

加大吸引外资力度，推进落实支持高质量共建“一带一路”八项行动，办好进博会、服贸会、消博会、链博会等国际合作平台，举办中非合作论坛新一届会议……携手并进、互利共赢的光明图景中，中国同世界各国合作的“蛋糕”必将越做越大。

中国现代国际关系研究院院长杨明杰表示，在全球经济复苏乏力、不稳定性和不确定性上升的背景下，中国传递的开放合作强信号为推动世界共同发展注入了更多动力和宝贵的确定性。“中国与世界市场的关系将更为紧密、多彩。”

连日来，国际媒体、学者纷纷表达对中国开放发展前景的信心：“中国进一步扩大对外开放为全球合作伙伴提供增长机遇”“以中国新发展为世界提供新机遇，这符合各国人民对和平发展的强烈愿望”……

从春天起笔，一个活力升腾的中国，将写下更多与世界相互交融、彼此成就的精彩故事。（记者王宾、许可、史竞男、任沁沁、朱超、伍岳）

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