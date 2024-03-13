新华社日内瓦3月12日电（记者 石松）在联合国人权理事会第55届会议期间，“民间组织合作促进人权保护和可持续发展”主题边会12日在瑞士日内瓦举行。

边会由中国国际交流协会、中国民间组织国际交流促进会、爱德基金会、日内瓦大爱基金会主办，邀请来自国内外的专家学者、民间组织代表进行交流探讨，为推进全球可持续发展和人权保护事业贡献民间智慧和力量。

中国国际交流协会副秘书长朱桂杰表示，中国社会组织积极助力中国人权事业发展，同时广泛参加联合国人权理事会、气候变化大会等国际活动，从民间角度推动全球治理体系改革完善。

日内瓦大爱基金会主席斯塔克伯格表示，各国应当以兄弟精神相互支持，共同成长。他坚信，民间组织跨越国界的交流和互动是非常重要的。

爱德基金会区域发展高级总监钱霄峰表示，民间组织在保护弱势群体权利上可以发挥重要作用。中国民间组织加强了与国际伙伴的合作，提升了在国际和多边平台以专业的方式开展工作的能力。

中南大学人权研究中心研究员、法学院副教授黎娟表示，中国的民间组织在促进人权保护和可持续发展方面发挥着不可替代的作用。当面对日益复杂的国际局势时，加强民间组织之间的国际合作可以为建设一个更加公正、平等和可持续的世界做出重大贡献。

瑞士籍法律专家、基本权利高级国际顾问凯瑟琳·姆本格表示，在充分实现人权并使其系统性地为全人类所享有的过程中，民间组织应当负有支持、促进并帮助各国克服分歧的国际责任。

中国乡村发展基金会助理秘书长韦丹丹在会上分享了中国乡村发展基金会帮助贫困和低收入人口实现减贫与发展的案例，并期待进一步拓展国际合作，助推国际减贫与可持续发展。（参与记者：汪珈同、陈上）

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