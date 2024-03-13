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中方敦促欧盟坚持共同安全理念

2024年03月13日10:33 | 来源：新华网
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　　新华社联合国3月12日电　中国常驻联合国副代表耿爽12日在联合国同欧盟合作问题安理会公开会上发言，敦促欧盟坚持共同安全理念。

　　他说，中方支持联合国同欧盟根据《联合国宪章》宗旨和原则开展合作，为维护国际和平与安全、增进全人类福祉、应对全球性挑战作出更大贡献。有关合作应遵循以下原则：一是践行真正的多边主义。欧盟应带头维护《联合国宪章》宗旨和原则，遵守国际法和公认的国际关系基本准则，捍卫以联合国为核心的多边体系，推动各国在多边主义旗帜下团结进步。二是坚持共同安全理念。安全不可分割，一国安全不能以损害他国安全为代价，地区安全不能以强化甚至扩张军事集团来保障。各国的合理安全关切都应得到重视和妥善解决。欧盟应同联合国一道，坚持推动有关热点问题的政治解决，坚持通过和平方式化解矛盾纷争。三是打造人类的共同未来。欧盟应与其他联合国会员国一道，推动今年举行的联合国未来峰会凝聚共识，面向行动，对外发出开辟人类崭新前景的积极信号。

　　他说，乌克兰危机是欧洲安全面临的巨大挑战，危机的最终解决需要依靠对话谈判。欧盟作为重要利益攸关方，应更多致力于推动政治解决，更多致力于创造良好条件，更多致力于构建均衡、有效、可持续的欧洲安全架构。加沙冲突持续，前所未有的人道灾难仍在加剧，中方希望欧盟为推动立即停火、扩大人道援助、落实“两国方案”、实现中东持久和平作出更大贡献。非洲实现和平发展面临的挑战显著增多，中方期待欧盟肩负起更大责任，支持非洲国家加强能力建设、更好应对风险挑战、实现可持续发展。

　　他说，中方一贯高度重视发展同欧盟的关系，愿同欧盟深化多边领域合作，共同为维护世界和平、促进共同发展、加强全球治理作出不懈努力。

(责编：曹欣悦、崔越)

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