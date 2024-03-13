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中方呼吁G20推动世界经济增长

2024年03月13日08:28 | 来源：新华网
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　　新华社联合国3月12日电 中国常驻联合国副代表戴兵12日在二十国集团（G20）工作吹风会上发言，呼吁G20推动世界经济增长。

　　戴兵说，当前世界经济复苏乏力，全球性挑战层出不穷。中方期待G20重温成立初心、弘扬伙伴精神、加强团结合作，推动世界经济强劲、可持续、包容和平衡增长。

　　一是将发展置于合作优先位置。中方愿同各方加强减贫、粮食安全、消除不平等等领域合作，为加快落实2O30年可持续发展议程注入动力。中方提出并积极落实“一带一路”和全球发展倡议，欢迎G20成员积极参与倡议合作，共同推动全球发展议程。二是开展宏观经济政策合作。G20成员要加强宏观经济政策协调，筑牢全球金融安全网，有效防范经济金融风险。要努力做大全球市场，共同维护产业链供应链稳定畅通，推动建设开放型世界经济，为世界经济增长创造有利环境。三是挖掘数字经济潜力。G20成员应继续推动高质量数字互联互通，弥合数字鸿沟，营造开放、包容、非歧视的数字经济环境。四是继续推进全球经济治理改革。布雷顿森林机构治理应反映世界经济格局变化，提升新兴市场和发展中国家代表性和话语权。

　　戴兵说，中方祝贺巴西接任G20轮值主席国。中方愿同各方共同努力，支持巴西举办一届成功的G20峰会，为世界经济复苏和全球繁荣发展作出贡献。

(责编：曹欣悦、崔越)

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