新华社北京3月12日电（记者马卓言、冯歆然）针对匈牙利宣布将对中国有关商务人士实施颁发5年多次签证的便利化安排，外交部发言人汪文斌12日说，这是中匈关系高水平发展的又一具体体现，中方对此表示欢迎。

当日例行记者会上，有记者问：据媒体报道，匈牙利外长西雅尔多日前表示，中方试行免签政策对匈牙利赴华游客和商务人士是利好消息，本着互惠原则，即日起匈牙利政府将对赴匈开展投资合作的中国企业高管签发长期签证。西雅尔多外长还强调，这些举措将进一步增进匈中经济、旅游合作及人文交流。中方对此有何评论？

汪文斌说，中国和匈牙利互为全面战略伙伴，双方各领域合作成果丰硕。中方宣布对匈牙利等6国试行免签政策后，匈方随即宣布将对中国有关商务人士实施颁发5年多次签证的便利化安排，这是中匈关系高水平发展的又一具体体现，中方对此表示欢迎。

“我们相信这些措施将进一步促进双方人员往来，深化各领域互利合作，推动双边关系朝着更高水平发展。中方也欢迎有关国家为中国公民提供更多签证便利，促进双向人员往来和互利合作。”他说。

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