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专访：中国高质量发展为世界各国提供经验和路径——访巴西《商业观察报》总编辑奥利维拉

2024年03月12日16:54 | 来源：新华网
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　　新华社里约热内卢3月11日电 专访：中国高质量发展为世界各国提供经验和路径——访巴西《商业观察报》总编辑奥利维拉

　　新华社记者陈威华　赵焱　周永穗

　　“新质生产力”“高质量发展”……这些词汇，从巴西《商业观察报》总编辑马科斯·奥利维拉嘴里娓娓道来。“这些词汇对我来说已是耳熟能详。中国以新质生产力推动高质量发展，不仅对于中国很重要，对于其他国家同样意义重大。”奥利维拉日前告诉新华社记者。

　　“新质生产力是一个重要概念，吸引全世界关注。新质生产力以科技创新作为基础，通过科技创新推动产业创新，进而实现生产力的跃迁。”这位巴西资深媒体人说。

　　作为这家拥有112年历史报纸的负责人，奥利维拉一直在关注世界各地政治、经济、科技等领域的新动向新趋势。他表示，当前世界各国都在探索什么样的发展道路才能顺应时代趋势、提升生产力，推动本国经济持续增长。“中国以新质生产力推动高质量发展，为世界各国提供经验和路径。”

　　去年10月，奥利维拉应邀访华参加第三届“一带一路”国际合作高峰论坛的分论坛。这次访问让他感受到中国经济的蓬勃活力，中国经济的强劲表现“强有力回击”了那些中国发展怀疑论者。

　　奥利维拉认为，中国的高水平对外开放是世界发展的重要推动力。中国是过去30年里经济增长最快的主要国家，其经济发展给周边国家带来红利，也通过共建“一带一路”给其他国家带来机遇。“对巴西来说也是如此。巴西和中国经济互补，两国都从中获得了发展机会。”

　　他表示，当今世界，各国经济联系紧密，每个国家都不能独善其身。中国以其高水平开放政策为世界发展作出了贡献。中国既吸引外资，也成为重要的投资者。中国已连续多年成为巴西最大的外国投资来源国。

　　持续关注中国经济的奥利维拉认为，中国的营商环境不断优化，同时拥有巨大的消费市场，“这一点，从在中国投资、生产的外国公司数量就能看出”。

　　作为媒体人，奥利维拉很重视媒体间的国际交流与合作。他说：“我参加过多次金砖国家之间的交流活动，也参与过‘一带一路’框架下的媒体合作。国与国之间也许在地理上相距遥远，但是通过交流，我们可以消除隔阂、减少误会，让彼此间在心灵上走得更近。”

(责编：曹欣悦、崔越)

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