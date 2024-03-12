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专访丨应加大对女性投资以推动社会进步——访联合国妇女署副执行主任贡邦兹万达

2024年03月12日14:13 | 来源：新华网
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　　新华社联合国3月11日电　专访｜应加大对女性投资以推动社会进步——访联合国妇女署副执行主任贡邦兹万达

　　新华社记者王建刚

　　联合国妇女署副执行主任尼亚拉扎伊·贡邦兹万达日前在纽约接受新华社记者专访时，呼吁加大对女性的投资以推动社会进步。

　　“我们最想传达的信息是：加大对妇女和女孩投资，创造条件让她们在社会和经济领域获得更多权利，并且能够参与决策。”贡邦兹万达日前在联合国妇女署办公室接受专访时表示。

　　她认为，投资女性的重要性在于，如果一个家庭中的女性能够接受教育，这对其子女也有积极影响。忽视对女性的投资，是一种短视政策。

　　贡邦兹万达指出，投资女性不仅涉及经济方面，还包括赋予她们塑造政策的能力。“女性参与决策，能够让人们更加关注那些常被忽视的问题，有利于解决社会不平等问题。”她谈及今年多国计划举行选举时说，女性参与选举投票是“提高其在决策层代表性的机会”。

　　贡邦兹万达还强调了女性在促进实现可持续发展目标中的重要作用。“如果我们不能解决妇女和女孩面临的边缘化、暴力等问题，不能为她们在社会中提供更多机会，就无法实现可持续发展目标。”

　　联合国妇女地位委员会第68届会议11日至22日在纽约举行。贡邦兹万达说，此次会议将聚焦贫困、性别平等和社会保障等问题。她呼吁加强对促进性别平等项目的支持，包括女性的教育和医疗保健等。

　　贡邦兹万达积极评价了联合国妇女署与中国开展的合作。她表示，妇女署将继续致力于促进性别平等、增强女性在决策层的参与度。

(责编：曹欣悦、崔越)

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