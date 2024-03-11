新华社北京3月11日电（记者马卓言、冯歆然）外交部发言人汪文斌11日表示，中方赞同“中非达累斯萨拉姆共识”提出的有关建议，愿同非方一道，推动世界多极化朝着平等有序的方向发展，通过普惠包容的经济全球化激发全球经济增长的活力和动力。

当日例行记者会上，有记者问：在坦桑尼亚达累斯萨拉姆举行的中非智库论坛第十三届会议上，中非学者发表了《中非智库关于深化全球发展合作的共识》，又称“中非达累斯萨拉姆共识”。这一共识就当前世界面临的风险挑战发出中非声音，发言人对此有何评论？能否进一步介绍智库论坛会议有关情况？

“中非智库论坛是中非合作论坛的重要分论坛之一。”汪文斌表示，本次论坛会议吸引了来自中国和非洲共50个国家的智库学者、企业家、官员等300多人出席。中非学者以构建人类命运共同体理念为指引，深入探讨当前世界面临的重大问题和挑战，提出共同解决方案，形成了“中非达累斯萨拉姆共识”。

汪文斌说，“共识”呼吁国际社会本着相互尊重、团结合作、开放共赢、共同繁荣原则深化发展合作；提出要坚持以人民为中心的发展理念，为每个人追求美好生活创造良好制度环境；强调要加强文明对话而非文明冲突，尊重不同民族的历史文化传统和基础国情，支持各国走符合自身发展要求、具备各自文明特色的现代化道路。“这些理念和建议体现了中非学术界的眼界和智慧，值得各方重视。”

“我们赞同‘中非达累斯萨拉姆共识’提出的有关建议。”汪文斌表示，中方一贯认为，中国和非洲等“全球南方”都有权分享经济全球化红利，获得加快自主发展的机会，应当通过有效市场和有为政府的结合，加强国际产业分工，在建立更具韧性的全球产供链进程中推动自身产业升级、改善产业结构。

汪文斌说，今年是中非合作的大年，中方愿同非方一道，推动世界多极化朝着平等有序的方向发展，通过普惠包容的经济全球化激发全球经济增长的活力和动力，坚定促进贸易投资自由化便利化，推动国际金融体系改革，增加发展中国家的代表性和发言权，开辟中非共同发展的新境界，开启中非命运共同体建设的新篇章。

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