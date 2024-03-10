新华社开罗3月9日电（记者王尚）萨那消息：也门胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚9日发表声明说，胡塞武装向在亚丁湾行驶的一艘货轮发射了多枚导弹，并发射37架无人机攻击数艘在红海和亚丁湾航行的美国军舰。

萨雷亚表示，这艘货轮名为“推动财富”，是“美国货船”。公开航运资料显示，“推动财富”号是一艘悬挂新加坡国旗的散货船。

萨雷亚未透露袭击的具体时间。

根据美国中央司令部发布的消息，胡塞武装9日早晨在红海和亚丁湾发动了大规模无人机袭击。美国及其盟友的军舰和战机击落了15架无人机。

胡塞武装本周继续对红海和亚丁湾的商船发动袭击。6日，胡塞武装的导弹重创了一艘悬挂巴巴多斯国旗的“真正信心”号散货船，造成该船起火，船员被迫弃船。美国中央司令部称胡塞武装的袭击造成“真正信心”号上3名船员死亡、4人受伤。

去年10月新一轮巴以冲突爆发后，胡塞武装使用无人机和导弹多次袭击红海水域目标。今年1月12日以来，美国和英国多次对胡塞武装目标发动空袭，造成人员死伤。一些国家谴责美英两国的行动，认为这是对也门主权的侵犯，会加剧地区紧张局势。

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