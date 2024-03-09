加拿大媒体近日爆料称，加政府已与曾被中国逮捕的加拿大商人迈克尔·斯帕弗达成和解，以“赔偿”他因涉嫌在华从事间谍活动被监禁近3年。据披露，双方和解的最终金额为700万加元。

自2018年迈克尔被捕后，加拿大政府一直炒作中方“任意拘押”，这次可谓是打了自己的脸。分析人士指出，所谓的“和解”和“赔偿”，恰恰说明加拿大政府心中有鬼，也坐实了迈克尔是为其服务的间谍。有加拿大网友指出：“政府在这一事情上作出任何赔偿，都表明它是为了掩盖某件事情。”

其实，迈克尔的间谍身份早有定论，他本人也对犯罪事实供认不讳。但加拿大政府死活不肯承认，这回算是不打自招。不妨看看迈克尔在中国干了什么吧。

根据中国安全机关公布的信息，迈克尔长期在中朝边境地区活动，协助加拿大前外交官康明凯搜集了解相关情报，在中国境内非法拍摄中国军事装备照片和视频，并提供给加驻华使馆。经鉴定，这二人向境外提供的情报中包括多份机密级国家秘密，已涉嫌构成为境外刺探、非法提供国家秘密罪。2018年，二人在中国被捕。2021年9月，二人以身患疾病为由提出申请取保候审，中国相关法院依法批准。随后，他们被驱逐出境。

回国后，戏剧性的一幕发生了：迈克尔将康明凯以及他背后的加拿大外交部告上法庭。据加媒《环球邮报》去年11月报道，迈克尔声称在“不知情”的情况下，向康明凯分享了涉朝鲜敏感信息，后者随后将相关信息提供给加政府及其他“五眼联盟”国家。此举导致二人被中方逮捕，迈克尔为此向加政府索赔。这起内讧事件，曝光了他们曾在中国从事的间谍活动，证明迈克尔确实干了危害中国国家安全的事。最终，加拿大政府用700万加元“封口”，也坐实了所谓中方“任意拘押”纯属虚假叙事。

这里不得不提到一个项目——加拿大外交部“全球安全报告项目”（GSRP）。它负责派遣外交官在热点地区收集相关安全信息，康明凯曾是该项目工作人员。加拿大国家安全与情报审查局去年12月发布的一份审查报告显示，GSRP的工作内容与加拿大安全情报局的部分海外任务有重叠，可能让本国官员面临风险，也违反了国际外交公约。

分析人士指出，加政府利用康、迈二人的灰色身份，让他们从事违反中国法律的事情而被捕，这是对本国公民合法权益的损害，也坐实了加方所谓“人权”的虚伪。这让加民众如何信任政府？难怪加网友纷纷留言：“希望帷幕能够拉开，让加拿大人看到这起肮脏事件背后的真相。”

在与迈克尔和解事件曝光后，加拿大总理特鲁多仍在炒作中方“任意拘押”，继续进行虚假叙事。联系到近年来加方炒作所谓“中国间谍案”“中国干涉加内政”等，人们可以清楚看出，加方一些政客抱守冷战思维、跟在美国后面针对中国，早已不是什么新鲜事。这一次，不过再次坐实加政府是美国的“跟屁虫”。

中国是法治国家。康明凯、迈克尔涉嫌危害中国国家安全犯罪，证据充分确凿，是非曲直清清楚楚。加拿大政府炮制再多谎言也无济于事。它要做的，是尊重事实、停止污蔑抹黑、正确认知中国。对美国亦步亦趋，失掉的不仅是声誉，也是民心。

（国际锐评评论员）

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