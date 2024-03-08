新华社巴黎3月7日电 7日，由中国广东省文化和旅游厅、中国驻巴黎旅游办事处主办的“你好！中国”——粤港澳大湾区世界级旅游目的地推介会在法国巴黎举行。

中法两国文化、旅游、媒体界100多位代表出席了活动。

广东省文化和旅游厅厅长李斌向来宾推介了广东的文旅资源。他表示，期待通过此次推介会增进法国人民对广东文化旅游的全面了解，进一步提升广东与法国的文化旅游交流合作热度，为中法长期友好往来和文明交流互鉴增添活力。

中国驻巴黎旅游办事处主任张郝淼在致辞中指出，粤港澳大湾区有着丰富多彩的文化遗产、令人惊叹的自然景观和世界一流的城市建设。今年是中法建交60周年暨中法文化旅游年，同时也是奥运年，双方将共同深化文化、旅游、教育、语言、影视等各领域交流与合作，帮助两国人民在更多的面对面交往中形成更加客观正面的相互认知。

国际旅游联合会主席埃里克·迪吕克表示，粤港澳大湾区打造成为世界一流旅游目的地的过程，展现了大湾区文旅界人士和当地政府的不懈努力。中法之间需要更多的交流和互惠合作，特别是利用2024年中法文化旅游年这样的契机。

推介会以广东特色的醒狮表演开场，广东省、广州市、深圳市分别进行了粤港澳大湾区世界级旅游目的地推介，以及广州和深圳市文旅资源推介，航空业、旅行社、酒店行业代表向在场观众进行了推介。在场嘉宾和观众通过视频和图文展示、官方推介、现场互动等形式，领略了多姿多彩的岭南文化和粤港澳大湾区的核心旅游魅力。

(责编：崔越、刘慧)