新华社北京3月7日电 美国现任和前任官员披露，自新一轮巴以冲突去年10月爆发以来，美国政府为掩人耳目，想方设法绕开国会，经由“对外军售”渠道批准并向以色列提供了100多项军售，但迄今仅对外公布其中两项。

《华盛顿邮报》6日报道，上述未公开军售显示，美国早已深度介入本轮冲突。约瑟夫·拜登政府一方面公开指责以色列政府未能兑现“避免平民伤亡、允许更多援助物资进入加沙地带”等承诺，一方面却向以色列提供了巨大火力。

报道说，美国政府官员近期才在一场保密简报会上向国会通报此事。100多项军售所含武器包括数以千计精准制导武器、小直径炸弹和掩体破坏弹。暂不清楚军售具体数量和总金额。

要求匿名的官员和议员披露，上述军售单笔均未达到政府需向国会单独通报的金额，因而未经过公开讨论便“安静”完成。而先前已公布的两项军售分别为坦克弹药和制造155毫米口径炮弹所需部件，金额分别为1.06亿美元和1.475亿美元，因为总统拜登动用绕过国会的特殊权力予以批准，才为公众所知。

拜登政府前高级官员、美国“难民国际”组织总裁杰里米·科宁迪克说，在如此短时间内完成“异乎寻常数量”的军售，“确实强烈表明，没有如此程度的美国支持，以色列军事行动难以为继”。

科宁迪克说，美国政府虽然在这场冲突中没有直接投放炸弹或开枪，但无疑深度介入。“美国一方面宣称，以色列是自主决策的主权国家，因而无法预测其决定；另一方面，在如此短时间内输送如此多军火，却表现得好像没有直接介入。美国不能继续这样做。”

一些国会议员也指出，拜登政府必须向以色列政府施加压力。众议院情报委员会和众议院外交委员会成员、民主党人华金·卡斯特罗说，许多美国民众现在不支持对以军售，“我们到底为什么要送更多炸弹去那里”？

这两个委员会另一名民主党籍成员贾森·克罗说，拜登政府应遵守现行规定，即美国“不应向有理由相信会导致平民伤亡或民用基础设施损坏的地区输送武器装备”。他说：“我担心，在加沙地带广泛使用导致如此平民伤亡水平的火炮和空中火力，既是战略错误也是道德错误。”

马里兰州民主党选民克里斯蒂娜·泰勒接受美联社采访时说，拜登政府唯一应在本轮巴以冲突中发挥的活跃作用是，推动以色列政府降低军事行动烈度，而拜登政府并未对此采取足够措施。（海洋）

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