新华社巴拿马城3月5日电（记者陈昊佺）第40届巴拿马国际贸易博览会中国馆开馆仪式5日在巴拿马会展中心举行。本次展会共有来自20多个国家和地区的600多家企业参展，其中中国展商展位超过100个，展团规模位居首位。

巴拿马国际贸易博览会是中美洲乃至整个拉美地区最重要的贸易展览会之一。中国参展企业主要来自浙江和广东，本次展会共有55家浙江企业参加，覆盖纺织服装、电子电器和五金建材等多个领域。

浙江省人大常委会副主任暨军民在开馆仪式上说，巴拿马是拉美地区活跃的经济体之一，而浙江是中国经济极富活力的省份之一，双方经贸合作潜力巨大。

中国驻巴拿马大使馆参赞周泉表示，近年来，中巴两国在经贸、教育、人文等多领域交流合作水平不断提高、内涵日益丰富，每届巴拿马国际贸易博览会都吸引大量中国企业参展，已经成为两国经贸交流合作的良好平台。

展览主办方、巴拿马农工商会前主席西蒙斯认为，中国近年来与巴拿马和其他拉美国家的经贸合作日益密切，中拉合作为拉美中小企业发展提供了重要机遇。

据主办方介绍，本次展会将持续至7日，预计参观总人数将超过1.5万人。

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