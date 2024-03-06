新华社北京3月6日电（记者成欣、邵艺博）外交部发言人毛宁6日表示，中方奉劝美方不要将菲律宾作为棋子搅乱南海地区局势，菲方也不要任由美摆布，历史教训表明，棋子最终只会成为弃子。

毛宁是在当日例行记者会上就美方涉中菲船只碰撞事件不当言论回答记者提问时作出上述表态的。

毛宁说，仁爱礁是中国南沙群岛的组成部分，中国对包括仁爱礁在内的南沙群岛及其附近海域拥有无可争辩的主权，这是在长期历史进程中形成并确立的，符合包括《联合国宪章》在内的国际法。中国海警依法对菲方在仁爱礁的侵权挑衅行为采取必要执法措施，正当合法，专业克制，无可非议。

“在此次事件中，到底是谁在主动挑衅、制造事端？是谁违反国际法、危害南海和平稳定？事实真相一目了然。”毛宁说，美国国务院罔顾事实、颠倒黑白，无端攻击指责中方正当合法维权行动，动辄以履行《美菲共同防御条约》来威胁中方，为菲律宾侵权挑衅行径站台背书、撑腰打气，中方坚决反对。被菲律宾及个别国家奉为圭臬的南海仲裁案所谓裁决，严重违反包括《联合国海洋法公约》在内的国际法，完全是非法的、无效的。

毛宁表示，仁爱礁问题是中国和菲律宾之间的双边问题，包括美国在内的任何第三方不应借机挑拨，更不应插手介入。中方维护自身合法权利的决心意志坚定不移，菲方侵权挑衅的图谋不会得逞。“中方奉劝美方不要将菲作为棋子搅乱南海地区局势。菲方也不要任由美摆布，历史教训表明，棋子最终只会成为弃子。”

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