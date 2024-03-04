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外交部：欢迎各国工商界继续加强对华合作

2024年03月04日19:14 | 来源：新华网
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新华社北京3月4日电（成欣、郑可意）外交部发言人毛宁4日表示，一段时间以来，包括美国企业在内的各国外资企业持续看好中国市场发展机遇，加码“投资中国”，中国欢迎包括美国在内的各国工商界继续加强对华合作，共享中国发展的机遇和红利。

当日例行记者会上，有记者问：日前，美国商会会长兼首席执行官克拉克率团访华。她在发言中多次强调，中国是美国企业极为看重的市场，美国商会愿继续支持美企在华兴业，持续深化中美经贸关系和互利合作。发言人对此有何评论?

毛宁说，一段时间以来，包括美国企业在内的各国外资企业持续看好中国市场发展机遇，加码“投资中国”。商务部数据显示，2023年中国实际使用外资金额超过1.1万亿元，规模稳居全球前列。今年1月，在华新设外商投资企业4588家，同比增幅高达74.4%。从行业看，高技术制造业实际使用外资金额增长40.6%，越来越多跨国企业选择在华设立研发中心，外商在华投资结构持续优化。从国别看，部分发达经济体对华投资增长较快。其中，法国和瑞典增长分别高达25倍和11倍，德国、澳大利亚、新加坡实际对华投资分别增长211.8%、186.1%、77.1%。

“中国坚持高水平对外开放，将继续打造市场化、法治化、国际化一流营商环境，为各国企业来华投资兴业提供更多支持便利。欢迎包括美国在内的各国工商界继续加强对华合作，共享中国发展的机遇和红利。”毛宁说。

(责编：卫嘉、胡永秋)

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