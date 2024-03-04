新华社北京3月4日电（记者成欣、邵艺博）外交部发言人毛宁4日表示，随着中国免签“朋友圈”持续扩容，外籍游客来华人数明显增长。中方欢迎更多外国朋友到中国来，将继续致力于为他们提供安全、舒适、便捷的旅行环境。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，3月1日，中泰互免签证协定正式生效。数据显示，当天泰国游客赴华旅游订单同比增长3倍，较2019年同期增长超160%。随着外国游客赴华热情的逐渐高涨，中方将为便利他们来华提供哪些协助？

毛宁说，随着中国免签“朋友圈”持续扩容，外籍游客来华人数明显增长。春节期间，入境游人数达323万人次，法国、德国、马来西亚、新加坡等新增可免签入境中国的国家游客增长明显，上述国家春节入境游订单总量较2019年同期翻番。

毛宁表示，为便利中外人员往来，外交部推出“三减三免”，即减少签证申请表填报内容、阶段性调减签证费、简化来华留学审批手续、免采部分申请人指纹、免签证预约、对法德等国试行单方面免签政策。为解决外籍人员移动支付难的问题，中国人民银行指导支付机构提高绑卡效率、简化身份验证安排、提高移动支付单笔交易限额；北京推动重点商圈、景点、公园、酒店升级改造外卡受理能力，建立首都国际机场和大兴国际机场境外来宾支付服务示范区；上海在三星级及以上酒店、3A级及以上旅游景区等场所开通外卡POS机。此外，几大电信运营商在主要城市机场口岸新增多个服务网点，方便外籍人员入境办理手机号码。

“我们欢迎更多外国朋友到中国来，将继续致力于为他们提供安全、舒适、便捷的旅行环境。”毛宁说。

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