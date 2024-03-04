世界目光再次聚焦北京，透过两会这扇窗口观察中国的民主政治实践。不少海外人士通过亲身经历和深入观察认识到，全过程人民民主在中国式现代化建设中发挥了不可或缺的作用，也为其他国家提供了可分享借鉴的中国经验。

汇聚建设现代化的人民力量

阿根廷留学生马西是吉林大学文学院语言学及应用语言学专业的一名博士生，他对中国民主的认识最初来自他的导师。马西的导师禹平教授曾担任吉林省长春市政协常委，去年当选省人大代表，她常态化地开展调研并提交意见建议给相关部门。“她的每条意见都得到尊重”，这给马西留下了深刻印象。

马西感受到的是中国全过程人民民主的一个重要功能——广泛听取人民意见。这从两会代表委员的组成中就可见一斑：全国人大代表从基层通过层层选举产生，来自全国各地区、各民族、各方面，第十四届全国人大代表中一线工人、农民和专业技术人员代表合计占比近四成。全国政协委员来自各党派、人民团体、各民族、各界等。

不仅如此，全国人大常委会法工委在全国设立的45个基层立法联系点，带动省市两级人大设立立法联系点6500多个，它们作为基层和群众参与立法工作的“直通车”，灵活运用调研、座谈、论证、听证、评估等方式充分吸纳民意。

古巴哈瓦那大学国际经济研究中心资深研究员路易斯·雷内·费尔南德斯指出，中国式现代化建立在人民真正参与民主制度的基础上，这确保了在制定发展战略和计划时都能照顾到人民的利益。

巴西中国问题研究中心主任罗尼·林斯认为，全过程人民民主让民众参与到整个政治进程，实现了民众的有效参与，符合人民群众的利益和需要。

广泛吸纳民意，既要在政府决策中充分反映人民愿望，也要充分利用人民智慧、汇聚人民力量。只有发展全过程人民民主，不断实现好、维护好、发展好最广大人民的根本利益，才能充分激发全体人民的主人翁精神，汇聚起齐心协力推进中国式现代化的强大力量。党的二十大报告指出，发展全过程人民民主是中国式现代化的本质要求之一。

全国两会上，代表委员共商国是，审议讨论各项工作报告和法律案，提出议案、提案、建议……在黎巴嫩丝绸之路研究院院长、黎巴嫩中国对话之路协会主席瓦里夫·库迈哈看来，中国的全过程人民民主使社会不同群体都能参与决策，培养了人民的归属感和共同责任感，有利于在社会成员之间达成共识、促进协作。

巴基斯坦南方科学和技术促进可持续发展委员会伊斯兰堡大学中国研究中心主任塔希尔·蒙塔兹·阿万参加过中国的地方公开听证会和地方在线论坛，亲眼目睹政府机构与社区组织和志愿者一起密切合作解决问题。“中国民主制度的一个特点是，从人民根本利益出发凝聚共识。这种民主机制促进了中国人民的团结，使他们能够为实现中国式现代化的共同目标而努力。”

人民共享现代化成果

上海市黄浦区五里桥街道是基层治理中践行全过程人民民主的一个案例。始于这里的“三会”制度——听证会、协调会、评议会，已推广到上海全市并被纳入地方法规。不久前，这里迎来一批蒙古国记者，他们兴致勃勃地试乘了老旧小区多层住宅加装的户外电梯，亲身感受了中国老百姓如何有效参与城市治理。

五里桥街道在推动加装电梯的工作中探索出民主协商、因地制宜、一梯一策的做法，在基层党组织带领下充分尊重居民主体意愿和利益诉求，利用“三会”制度等基层治理方法支持居民自治共治，让居民享受到国家和城市发展带来的好处。蒙古国记者对这种居民与社区共同推动的治理模式十分感兴趣。“我认为蒙古国也应该借鉴这类工程。”乌兰巴托新闻网记者阿拉坦吉嘎苏说。

巴西中国问题研究中心主任林斯指出，中国通过完善一系列法律法规，保障了全过程人民民主的实行，确保人民群众是民主决策真正的受益者。墨西哥城自治大学国际政治研究员爱德华多·齐利认为，中国探索出一套有机贯通、相互协调的民主监督体系，建立了运行高效、分工明确、职责清晰的监督网络，从而确保为人民服务的宗旨落到实处，确保现代化成果由人民共享。

在全国人民共同奋斗下，中国的现代化建设取得巨大成就，人民生活也发生翻天覆地的变化，国际社会高度评价。

“在云南的昆明、玉溪等地，地方特色产业蓬勃发展，带动当地许多民众致富，这给我留下十分深刻的印象。”回忆起去年作为南非媒体代表团成员访华的经历，南非“外交界”网站主编基尔坦·巴纳说，这些地方曾经贫困人口很多，近年来迎来跨越式发展。“在我看来，通过乡村振兴实现共同富裕，这就是中国实现现代化成果由人民共享的一个很好例证。”

法国国际问题专家让－皮埃尔·帕日谈起自己时隔20多年再次访华的经历，也深有感触。“中国的面貌发生了巨大变化。我和当年认识的老朋友交流，他们说自己的生活越来越好。同时，我观察到，他们对社会公共事务的参与也越来越深入。”

古巴哈瓦那大学国际经济研究中心资深研究员费尔南德斯说，中国贫困人口大幅减少、卫生和教育事业不断进步、城乡差距持续缩小，这些都伴随着中国全过程人民民主实践的不断深入。

尼日利亚中国研究中心主任查尔斯·奥努纳伊朱评价，全过程人民民主给中国人民带来了巨大的利益。西班牙ESADE商学院教授苏傲古说：“我看到中国取得了不可思议的发展成就，这个制度运行得相当好。”

中国民主实践引发关注思考

英国国际关系专家基思·贝内特长期关注中国发展。去年，他参访了贵州省贵阳市观山湖区金元社区。那里的基层治理给他留下深刻印象。

在这个社区，居民提出的问题被收集汇总，社区工作人员和志愿者为能够及时向居民提供服务感到自豪。居委会主任袁琴说：“只要居民有需求，我们就会努力解决它。”在贝内特看来，这表明“人民的治理不仅仅是代表人民，更是服务和关心人民的需求和他们生活的方方面面”。

这次访问也让贝内特对中国的民主制度有了更深刻的理解。他说，在西方国家，人民在竞选中听着各种天花乱坠的口号，而到选举结束后就毫无发言权。中国的全过程人民民主结合了马克思主义理论、中国革命历史经验和中华优秀传统文化，平衡了公共利益和个人利益。

近年来，一些西方国家政治乱象加剧：党派恶斗不断，政策摇摆不定，民意严重分裂，经济发展停滞。在此背景下，中国式现代化的巨大成就和全过程人民民主的成功实践，引发世界上不少像贝内特这样的有识之士的深入思考。

“中国式民主与西方民主的主要区别在于，中国的民主以人民大众的利益为中心，而不是以少数人的利益为重。”俄罗斯科学院中国与现代亚洲研究所政治研究和预测中心领衔研究员帕维尔·特罗辛斯基说。柬埔寨柬中关系发展学会会长谢莫尼勒认为，中国的各项政策是围绕人民制定的。西方民主虽强调所谓“人权”“自由”，但其实是把资本的利益摆在首位。

墨西哥城自治大学国际政治研究员齐利指出，中国的全过程人民民主贯穿于社会生活的方方面面，人民可以通过包括选举在内的多种途径参与国家事务，而有些国家把民主的重点仅仅放在选举上，很难有效保证公民全方位的政治参与。因此，“中国的民主模式值得全球南方国家研究借鉴”。

巴基斯坦南方科学和技术促进可持续发展委员会伊斯兰堡大学中国研究中心主任阿万认为，中国的民主制度在促进现代化上有三点优势：因地制宜，将民主制度和本国现代化建设的实际相结合；以人为本，满足人民群众的需要和愿望；统筹经济发展和社会公平，缩小差距并促进全体人民的长远发展和共同富裕。“中国民主制度与中国式现代化的关系，为其他国家特别是发展中国家追求民主和现代化提供了宝贵的见解和经验。”（综合新华社驻外记者报道，执笔记者：刘赞、孟含琪）

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