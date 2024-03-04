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多国人士关注中国两会 期待中国为全球发展贡献更多动力

2024年03月04日10:37 | 来源：央视网
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　　多国人士高度关注即将召开的中国两会，期待中国为全球发展贡献更多动力。

　　玻利维亚总统 路易斯·阿尔塞：中国两会即将召开，我们对此非常关注。中国在经济、科技等领域取得了长足发展，对世界来说非常重要。拉美和加勒比国家希望加强与中国合作，通过发展先进技术实现工业化。

　　俄罗斯国家杜马国际事务委员会第一副主席 德米特里·诺维科夫：中国的人民代表大会制度保证了中国各行各业和各族人民的利益，中国取得的成功证明了中国政治体制的有效性。在习近平主席领导下的各项政策受到了民众广泛而有力的支持，全社会都在向一个目标努力，推进全体人民共同富裕。

　　尼加拉瓜财政和公共信贷部长 伊万·阿科斯塔·蒙塔尔万：两会是中国的大事，也是世界关注的大事。中国正加大对外投资，共享新技术、新成果，中国式现代化建设也在推动各国共同发展。习近平主席提出的全球发展倡议、共建“一带一路”倡议等将继续促进各国民生改善和共同繁荣。多国人士表示，两会是观察中国最新发展政策的重要窗口，加快发展新质生产力、推进高质量发展的新举措值得特别关注。

　　智利国会参议员 胡安·卡洛斯·布列多：我认为中国的成功正是因为领导人和政府部门致力于科学规划经济发展，比如两会将关注“十四五”规划的实施情况。这对世界来说也非常重要，因为规划中有很多议题影响重大，惠及世界。

　　南非好望堡国家博物馆馆长 凯文：中国正在加快发展新质生产力，包括在人工智能等领域取得进步。这不仅让中国人民从中受益，世界各国也能从这场技术变革中受益。

　　希腊欧洲与外交政策基金会高级研究员 佐戈普鲁斯：两会是中国政治发展中的一件大事，涉及多领域重要议题。我非常关注中国科技创新如何推动现代化建设，推动经济高质量发展。因为中国发展越好，世界就越好。我们期待中国在经济、科技等领域的发展，为世界注入新活力。

(责编：刘洁妍、崔译戈)

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