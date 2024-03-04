新华社洛杉矶3月2日电 专访｜中国生态文明理念蕴含大智慧——访美国国家人文科学院院士小约翰·柯布

新华社记者谭晶晶

美国国家人文科学院院士、美国中美后现代发展研究院创院院长小约翰·柯布日前在接受新华社记者专访时表示，中国提倡的生态文明是一个蕴含大智慧的理念，将许多西方国家认为互不相容的“文明”与“生态”融为一体，协调了经济发展和环境保护这两个被许多西方人视为尖锐对立的问题。

柯布说，中国2012年将生态文明建设写进中国共产党党章，2018年将生态文明写入宪法，以及“不以GDP论英雄”，这些进程表明了中国走生态文明道路的坚定决心。

“习近平主席一直强调推进人与自然和谐共生的重要性，他曾经说过，我们要像保护眼睛一样保护自然和生态环境。这是一种非常深刻的生命哲学。”柯布说。

他说，在习近平主席领导下，中国的生态文明建设取得了举世瞩目的成就。

柯布是美国著名生态哲学家、过程哲学家，也是西方社会最早提出“绿色GDP”概念的知名学者之一。他多次访问中国，还在浙江丽水市和云南普洱市设立了生态文明院士工作站，这使他得以近距离观察中国生态文明建设。

“通过这些工作站，我目睹了中国发生的巨大变化和生态文明建设取得的进步。”柯布说，“虽然今天我们面临的任务依然艰巨，但从中国这些年发生的变化、中国政府展现的决心以及中国民众生态保护意识的不断增强，我切实感受到中国正在走向生态文明新时代。”

柯布说，中国提倡的生态文明建设，是对21世纪世界的重大贡献。他相信中国将继续为世界各国绿色发展提供宝贵借鉴，为全球可持续发展、建设更加美好的世界作出重要贡献。

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