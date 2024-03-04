央视网消息：3月1日，国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会，中国人民银行、国家发展改革委等部门相关负责人，介绍了《关于进一步优化支付服务 提升支付便利性的意见》有关情况。中国人民银行表示，外籍来华人员在国内支付不便主要存在三大问题，通过综合施策，目前已取得了阶段性成效。下一步，人民银行将与相关部门进一步合作，加大工作力度，进一步提升支付服务质效。

中国人民银行副行长张青松介绍，外籍来华人员在国内支付不便的第一个难点是境外银行卡刷卡费率远高于国内银行卡支付费率，第二个难点是现在受理境外银行卡的商户数量较少，第三个难点是商户有时候没有零钱去找零。

针对这些问题，中国人民银行提出了专门的的工作方案。一方面根据加快推动商户开通境外银行卡的受理，同时，优化外籍来华人员开立银行账户服务，推动境外银行卡更方便地绑定支付宝或者微信等。

据统计，2023年有将近400万入境人士使用了移动支付，实际交易笔数超7000万笔。目前，上海、浙江等地重点商户外卡受理覆盖率已超过90%。下一步，国家外汇局还将进一步优化外币兑换服务。

国家外汇局经常项目管理司司长刘斌表示，做好机场外币兑换服务保障，引导在机场到达口优先布设外币兑换机构和设施，鼓励有条件的个人本外币兑换特许机构和银行网点扩大外币兑换的币种供应，更好满足不同国家和地区来华人员兑换需要。

将对重点文旅场景进行支付便利化升级

为推动境外游客来华旅游时的支付便利化，在3月1日国务院新闻办公室举行的国务院政策例行吹风会上，文化和旅游部相关部门负责人表示，将在中国人民银行支持下，积极推动优化入境支付环境工作。

文化和旅游部国际交流与合作局负责人表示，目前，北京市正在推动全市重点商圈、景点、公园、酒店等重要场景的外卡受理能力升级改造，并建立了首都国际机场和大兴国际机场境外来宾支付服务示范区。上海市正在部署推动三星级及以上酒店、3A级及以上旅游景区等场所开通外卡POS机，优化境外游客支付服务。

下一步，将推动国家4A级以上景区、国家级旅游度假区、国家级夜间文化和旅游消费集聚区、国家级旅游休闲街区等建立受理移动支付、银行卡、现金等所需的软硬件设施，对旅游景区、度假区、文博场馆等重点文化和旅游场景进行支付便利化升级。指导支持与食、住、行、游、购、娱密切关联的互联网平台企业，优化入境人员线上线下购买文化和旅游产品与服务的支付体验。

文化和旅游部国际交流与合作局负责人石泽毅介绍，在景区购票入园便利化方面，将推动旅游景区保留人工窗口，为老年人和入境游客在内的广大游客提供线下购票等服务，同时，还将简化线上购票预约程序，为广大游客提供更好体验。

多部门协同 进一步推进支付便利化

支付服务属于最基础的金融服务。3月1日，国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会，介绍《关于进一步优化支付服务 提升支付便利性的意见》有关情况。在吹风会上，多个部门负责人表示，将加大部门之间的协调配合，优化支付便利性，特别是优化对老年人、外籍人员的支付服务。

中国人民银行表示，紧盯移动支付、银行卡受理、现金支付、银行网点服务等关键领域，进一步提升支付适老化服务水平。

中国人民银行副行长张青松表示，聚焦公共事业缴费、景区、商场、医疗等重点便民场景，保留现金、银行卡等传统支付方式。不断优化移动支付服务。确保老年群体能用、会用，不断弥合数字鸿沟。

还将推动重点商圈商户开通外卡受理功能，在重点区域增设外币兑换服务点等。国家发展改革委相关部门负责人表示，将继续深入推进拒收人民币现金专项整治工作。

国家发展改革委财政金融和信用建设司司长陈洪宛介绍，持续对涉民生场景、涉外场景开展暗访抽查，核实拒收的线索，对公众关注度高、影响范围大的拒收人民币现金行为，持续实施处罚并公示，将处罚信息纳入相关主体的信用记录，充分发挥警示作用。

购票支付服务等多环节提升出行便利性

针对外籍人员、老年人在交通出行中的支付难点，交通运输部相关负责人在发布会上表示，将从购票、支付、服务等多个环节提升交通出行支付的便利性。

在购票渠道方面，将加快普及网络售票，推广应用电子客票，方便国内外人员持身份证、护照、外国人永居证等多种证件线上购票。继续保留人工售票窗口、人工检票方式，便利老年人、外籍人员线下购票出行，同时，要完善支付方式。

交通运输部运输服务司负责人高博表示，积极推动国内主要网约车平台企业拓展支付渠道，一些企业为外国朋友提供了“境外手机号注册+国际信用卡支付”的服务。北京、上海、成都等城市支持外国朋友通过支付宝、云闪付绑定境外银行卡，使用二维码扫码乘坐城市公交和轨道交通。

还要推进交通运输适老化改造，完善交通枢纽多语种标识，在具备条件的客运航线、轨道交通站点进行双语播报和服务引导。持续推广出租汽车电话约车服务、网约车“一键叫车”服务，优化外籍人员租车流程。

(责编：刘洁妍、崔译戈)