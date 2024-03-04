新华社加沙3月3日电（记者柳伟建）据巴勒斯坦电视台3日报道，以色列军队当天凌晨空袭加沙地带南部城市拉法一处住宅，造成至少16人死亡。

报道说，死者包括至少6名儿童，目前仍有人被埋在废墟下等待救援，死亡人数可能进一步上升。

3月3日，在加沙地带南部城市拉法，人们查看被以军空袭破坏的建筑。新华社发（哈立德·奥马尔摄）

巴勒斯坦加沙地带卫生部门3日发表声明说，加沙地带北部缺乏援助物资，已有至少15名儿童因脱水和营养不良死亡。

3月3日，在加沙地带南部城市拉法，人们查看被以军空袭破坏的建筑。新华社发（哈立德·奥马尔摄）

据加沙地带卫生部门3日发布的数据显示，以军过去24小时对加沙地带的袭击共造成90人死亡、177人受伤。去年10月新一轮巴以冲突爆发以来，以色列在加沙地带的军事行动已造成超过3.04万人死亡、逾7.1万人受伤。

3月3日，在加沙地带南部城市拉法，人们查看被以军空袭破坏的建筑。新华社发（哈立德·奥马尔摄）

3月3日，在加沙地带南部城市拉法，人们查看被以军空袭破坏的建筑。新华社发（哈立德·奥马尔摄）

(责编：曹欣悦、崔译戈)