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加沙城一救援物资领取点遭以军袭击 数十人死伤

2024年03月04日09:00 | 来源：新华网
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　　新华社加沙3月3日电（记者柳伟建）巴勒斯坦加沙地带卫生部门3日发表声明说，加沙地带北部加沙城一救援物资领取点当天遭以色列军队袭击，造成数十人死伤。

　　加沙地带消息人士告诉新华社记者，袭击发生时有大量巴勒斯坦人正在等待领取面粉，死伤者已被送往加沙城希法医院，伤者中多人伤势严重。以色列方面暂未就此事件作出回应。

　　另据巴勒斯坦电视台3日报道，以军当天早上袭击了加沙地带中部城市代尔拜拉赫一辆载有援助物资的卡车，造成至少8人死亡。此外，加沙地带中部努赛赖特难民营一处住宅当晚遭以军空袭，造成至少10人死亡。

　　加沙地带卫生部门2月29日发表声明说，加沙城拉希德街救援物资领取点当天凌晨遭以军袭击。据加沙地带卫生部门3月1日公布的数字，这起事件已造成115人死亡、约760人受伤。

　　据加沙地带卫生部门3日发布的数据，以军过去24小时对加沙地带的袭击共造成90人死亡、177人受伤。去年10月新一轮巴以冲突爆发以来，以色列在加沙地带的军事行动已造成超过3.04万人死亡、逾7.1万人受伤。

(责编：曹欣悦、崔译戈)

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