新华社伊斯兰堡3月3日电（记者蒋超）巴基斯坦国民议会（议会下院）3日举行新一届政府总理选举，穆斯林联盟（谢里夫派）主席夏巴兹·谢里夫当选。这是夏巴兹第二次当选巴基斯坦总理。

当天的选举投票由新任国民议会议长萨迪克主持。夏巴兹获得201名议员投票支持，由“逊尼派团结委员会”等党派推举的独立议员兼正义运动党领导人奥马尔·阿尤布·汗获得92名议员支持，夏巴兹当选新一届政府总理。投票开始后，来自伊斯兰贤哲会的议员集体离席，未参加投票。

当选总理后，夏巴兹在国民议会发表讲话。他表示，中国是巴基斯坦久经考验的老朋友、真诚可靠的好伙伴。巴方将进一步扩大和推动巴中经济走廊建设，相信将成功实现目标。

夏巴兹生于1951年，是巴基斯坦前总理纳瓦兹·谢里夫的胞弟。20世纪80年代进入政坛后，夏巴兹曾三度担任巴东部旁遮普省首席部长，2022年4月至2023年8月曾担任巴基斯坦总理。

新一届巴基斯坦国民议会选举投票于2月8日举行。2月11日，巴选举委员会公布选举最终计票结果。得票数居前四位的分别为：独立参选人集团获得101席，穆斯林联盟（谢里夫派）获得75席，人民党和统一民族运动党所得席位分别为54和17。

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