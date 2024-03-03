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特朗普赢得密苏里州和爱达荷州共和党初选胜利

2024年03月03日14:50 | 来源：新华网
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新华社华盛顿3月2日电（记者 熊茂伶）据美国多家主流媒体测算和报道，美国前总统特朗普2日在密苏里州和爱达荷州举行的共和党党团会议中获胜。这意味着美国2024年总统选举共和党初选开始以来，他尚无败绩。

当天，特朗普还在密歇根州的共和党党团会议中赢得胜利。2月27日，他已在该州举行的共和党初选中获胜。今年密歇根州共和党采取初选和党团会议结合的方式决定选举人票的归属，两场胜利共同锁定了特朗普在该州的优势。

特朗普此前赢下了艾奥瓦州、新罕布什尔州、内华达州和南卡罗来纳州。随着最新结果出炉，特朗普给当前共和党内唯一挑战者、美国前常驻联合国代表妮基·黑利带来更大压力。

尽管越来越多的共和党人呼吁黑利退选，但她在南卡罗来纳州初选后明确表示，将继续竞选美国总统，并着眼总统初选周期中非常重要的“超级星期二”。

通常情况下，两党初选中大约三分之一选举人票的归属将在“超级星期二”决定。今年的“超级星期二”是3月5日，届时将有大约15个州和一个美属领地进行总统选举党内初选。

初选是美国总统选举的第一阶段，有直接投票和党团会议两种形式，将持续至6月。初选结束后，民主党和共和党将各自举行全国代表大会正式提名总统和副总统候选人。今年美国大选投票日为11月5日。（参与记者：孙丁）

(责编：艾雯、燕勐)

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