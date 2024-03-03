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天然气出口国论坛呼吁加强合作确保能源安全

2024年03月03日14:17 | 来源：新华网
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新华社阿尔及尔3月2日电（记者吴天雨）天然气出口国论坛第七次峰会2日在阿尔及利亚首都阿尔及尔举行。峰会当天下午闭幕并发表《阿尔及尔宣言》，强调发挥论坛机制作用，加强协调合作，确保能源安全。

宣言说，论坛成员国认可天然气在实现联合国可持续发展目标、满足全球日益增长的能源需求等方面的重要作用。宣言指出地缘政治和经济形势给天然气市场带来风险和挑战，强调确保天然气供需安全的重要性，同时倡导通过国际合作促进天然气市场稳定。

宣言还强调保持合理且稳定的天然气价格及推动天然气市场持续投资的重要性，反对实施未得到联合国安理会认可的单边经济制裁。宣言说，论坛成员国将加强合作，确保高效、可靠的天然气供应，同时扩大对天然气的开发利用，以促进可持续发展、应对气候变化。

阿尔及利亚总统特本在讲话中呼吁论坛成员国之间、天然气出口国和进口国之间加强对话，通过制定共同愿景、加强多边合作，确保天然气市场稳定和能源安全。

天然气出口国论坛始创于2001年，2008年12月以组织形式正式确立。据该论坛网站提供的资料，论坛成员国探明天然气储量约占全球总储量的70%，液化天然气出口量占全球出口总量一半以上。

(责编：艾雯、燕勐)

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