新华社墨西哥城3月1日电（记者缪培源 吴昊）“美国‘门罗主义’200年：平衡与视角”研讨会2月29日在墨西哥国立自治大学举行。与会专家认为，时至今日，美国“门罗主义”的政策逻辑依然存在，且威胁拉美稳定，影响地区正常发展。

此次研讨会由墨西哥国立自治大学北美研究中心主办，约50名来自拉美国家的专家学者及媒体人士与会。墨西哥国立自治大学教授何塞·路易斯·巴尔德斯在会上说，如今，“就好像华盛顿的政治管辖权涵盖了从加拿大到阿根廷的整个部分”，美国政府仍在随时根据自身情况，援引、解释和适用“门罗主义”。

委内瑞拉中央大学教授卡洛斯·卢纳·拉米雷斯说，除拉美地区外，中东地区等也在遭受“门罗主义”的影响。

巴西圣保罗州立大学教授马科斯·科尔代鲁表示，世界正在见证“门罗主义2.0”的推行，美国正寻求限制或遏制拉美地区深化同其他国家之间的商业、经济和政治联系。

墨西哥国立自治大学教授娅迪拉·加尔韦斯则在会上呼吁拉美地区推动建立捍卫和认可该地区自身利益的议程。

1823年12月，美国第五任总统詹姆斯·门罗发表国情咨文，抛出所谓“美洲是美洲人的美洲”论调，“门罗主义”由此成为美国对外战略的基石之一。200余年来，美国抱持“门罗主义”，对多个拉美国家发动入侵、策动政变、强加制裁、实施渗透，从中掠夺资源、攫取利益、掌控命脉，以牺牲他国利益为代价，为其称霸世界服务。

(责编：王禹蘅、刘洁妍)