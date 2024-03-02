新华社巴西利亚3月1日电 通讯｜巴西师生赏“中国文化大餐”－－中巴建交50周年活动走进校园

新华社记者卞卓丹

笔墨纸砚、香茶青瓷、火锅美食……众多关于中国文化的书籍犹如一桌雅俗共赏的“中国文化大餐”，2月28日摆到了巴西教育、发展与研究大学新生入学典礼现场，引来众多师生围观欣赏、参与互动。

作为中巴建交50周年庆祝活动进校园的第一站，由中国驻巴西大使馆主办的这场“中国文化大餐”活动通过展示大量中文、葡文和英文书籍、民俗文化体验等活动，突出呈现了中国传统文化的博大精深。不过，民以食为天，围观师生们往往最先关注并拿起的书，还是《火锅》和《说说中国菜》。

“我在圣保罗吃过火锅。”一袭长裙的大学讲师维多利亚站在展台边，一边翻看图书《火锅》，一边告诉同事。至今还念念不忘那热气升腾、食材翻滚场景的她感慨道：“和朋友们一起围在锅边，等待食材被煮熟的过程并享用美味，那真是一种幸福！”

学校法律系职工希尔瓦纳拿起一本英文版《说说中国菜》，遗憾地说自己英文还不够好。但当她发现书中有大量插图，通过这些插图可以了解不少中国名菜，或许还可以学会做几样菜式时，她便心满意足地取走了这本书。

大学生若昂与女友分别取走了两本英文版书籍《瓷器：从中国到世界》和《京剧》，他们表示会认真了解下中国的国粹；大学生曼努埃尔和同学们则在使馆工作人员指导下，合作制作了一盏宫灯和九条可以伸缩舞动的龙，他们站成一排向在场的中国朋友喊出“龙年快乐”……

该校国际关系教授爱德华多告诉记者，近年来巴西和中国的关系越来越密切，在经贸和文化交流方面尤其显著，现在巴西人对中国文化的了解也越来越多、越来越深，包括很多人都知道中国人过年要吃饺子，有人还能说出十二生肖，甚至迷恋上自己出生年份对应的生肖属相。

学生马特乌斯说，他已经自学中文两年多了，现在能做一些简单的交流。他表示要在学好中文后，像他的朋友一样去上海，从事巴中贸易。

巴西发展、工业与贸易部数据显示，2023年巴西对华贸易出口额达1057.5亿美元，中国成为巴西对外贸易史上首个出口额超千亿美元的贸易伙伴。

中国驻巴西使馆公参李琦表示，近年来，中巴关系持续稳定发展，各领域合作不断深化，两国友好民意基础愈益巩固。中方愿同巴方以两国建交50周年为契机，推动双边交流合作提质升级，携手构建中巴命运共同体，为两国人民创造更多福祉。

(责编：王禹蘅、刘洁妍)