新华社北京3月1日电 美国商业内幕网站2月29日报道称，尽管中国经济面临诸多挑战，但多个行业持续蓬勃发展，中国经济仍以约5%的速度增长。

据报道，联博资产管理公司中国基金首席投资总监林桦堂此前接受媒体采访时表示，尽管面临一些挑战，但全面来看，中国行业经济表现积极。“无论是在部分消费领域，还是工业制造领域，一些公司实际上已经做得相当好。”

报道称，中国现在的目标是更高附加值的制造业，并重点关注可持续发展产业。中国正大力发展电动载人汽车、锂离子蓄电池和太阳能蓄电池的中国制造“新三样”，以推动经济发展。

报道称，中国的这些行业“已经做得很好了”。中国已经是世界最大的电动汽车市场和生产国。中国制造的电动汽车目前正出口到欧洲及世界其他地区。

报道说，在太阳能电池板方面，中国推进能源转型计划刺激了大量投资。伍德麦肯兹咨询公司表示，预计到2026年，中国将主导全球80%的太阳能制造能力。

报道援引林桦堂的话说，中国在重型制造业的客车和叉车出口等细分行业中也表现良好。

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