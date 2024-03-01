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联合国秘书长谴责对巴勒斯坦民众的袭击

2024年03月01日15:07 | 来源：新华网
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　　新华社联合国2月29日电（记者尚绪谦）联合国秘书长古特雷斯2月29日通过发言人发表声明，谴责对加沙北部等待领取救援物资巴勒斯坦民众的袭击。

　　声明说，古特雷斯谴责对巴勒斯坦民众的袭击。绝望的加沙居民，包括被围困中的加沙北部居民急需援助。联合国已超过一周未能在加沙北部进行救援活动。

　　声明还表示，古特雷斯对于以色列军队在加沙地带军事行动已造成超3万人死亡、超7万人受伤表示惊骇。古特雷斯再次呼吁立即在加沙实现人道主义停火。他呼吁采取紧急步骤，确保人道主义援助可以进入加沙全境。

　　加沙地带卫生部门2月29日发表声明说，加沙地带北部加沙城一救援物资领取点当天凌晨遭以军袭击，目前已造成至少104人死亡、760人受伤。以色列国防军对此发表声明说，援助卡车清晨进入加沙地带期间，加沙民众在卡车周围发生“暴力聚集”，一些人“以威胁的方式”接近以军士兵，后者开枪回应。

　　联合国秘书长发言人迪雅里克在2月29日的记者吹风会上说，联合国不是当天加沙城救援的实施方，联合国目前在加沙北部没有人道救援活动。他说，应该对此事件调查并追责。

(责编：贾文婷、刘洁妍)

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