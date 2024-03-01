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新华社巴格达2月29日电（记者李军 段敏夫）伊拉克武装部队总司令发言人叶海亚·拉苏尔2月29日发表声明说，伊拉克当天同美国主导的国际联盟在巴格达举行新一轮会谈，讨论结束国际联盟在伊任务。

拉苏尔在声明中说，高级军事委员会下属的三个小组委员会在巴格达举行会谈，对恐怖主义威胁、作战环境和伊拉克武装部队战斗能力展开评估。小组委员会将定期举行会议，为伊拉克与国际联盟成员向双边关系过渡铺平道路。

伊拉克外交部1月25日宣布，伊拉克和美国将启动高级军事委员会对话，推动制定具体时间表，确定国际联盟顾问在伊驻留期限，并开始逐步减少驻伊顾问数量。1月27日，伊拉克和美国启动首轮对话。

美国2003年发动伊拉克战争，2011年年底从伊撤军，仅留少量驻军。极端组织“伊斯兰国”2014年夺取伊拉克西部和北部大片地区，美国主导的打击“伊斯兰国”国际联盟随后增兵伊拉克。2022年1月，伊拉克总理新闻办公室发表声明说，国际联盟的战斗任务已结束，伊军方已接管所有军事基地，一些从事顾问工作的外军人员仍留在伊境内继续为伊安全部队提供支持。

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