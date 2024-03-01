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联合国人权高专表示加沙冲突必须结束

2024年03月01日08:43 | 来源：新华网
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　　这是2月29日在瑞士日内瓦拍摄的联合国日内瓦办事处。新华社记者 石松 摄

　　新华社日内瓦2月29日电（记者石松）联合国人权事务高级专员图尔克2月29日在瑞士日内瓦表示，加沙地带正在经历“屠杀”，加沙地带的冲突必须结束。

　　联合国人权理事会第55届会议当天举行关于巴勒斯坦被占领土人权状况的会议。图尔克在会上说，自去年10月初新一轮巴以冲突爆发以来，在加沙地带已有超过10万人死伤，其中死亡人数已超过3万。还有数万人失踪，据推测许多人被埋在废墟中。此外，至少有1.7万名儿童成为孤儿或与家人失散，而更多的儿童将终生承受身体和情感的创伤。

　　2月29日，在瑞士日内瓦，联合国人权事务高级专员图尔克参加联合国人权理事会第55届会议举行的关于巴勒斯坦被占领土人权状况的会议。新华社记者 石松 摄

　　图尔克警告说，以军对加沙地带南部城市拉法的地面进攻将造成大量人员伤亡，将导致更多人流离失所，并使得进行任何有效人道主义援助的希望破灭。

　　巴勒斯坦加沙地带卫生部门29日发表声明说，以色列军队在加沙地带军事行动造成的死亡人数超过3万，超过7万人受伤。目前仍有大量人员被埋在废墟下，救援队伍无法抵达现场。

(责编：贾文婷、刘洁妍)

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