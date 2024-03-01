新华社西班牙巴塞罗那2月29日电（记者张兆卿 郭爽）全球移动通信系统协会大中华区总裁斯寒在2024年世界移动通信大会期间接受新华社记者采访时说，该协会坚决反对6G标准割裂，将利用世界移动通信大会在内的各大国际平台传递统一6G标准的声音。

斯寒说：“我们坚决支持标准组织能够统一全球标准，因为（6G标准）割裂对用户、对全球经济和产业都是非常不利的。”

全球移动通信系统协会是世界移动通信大会主办方。该协会联合了全球移动生态系统和相关产业中超过1000家移动运营商和其他企业，致力于推动行业创新。

谈及此次中国企业参展情况，斯寒表示，中企一直是世界移动通信大会上不可或缺的组成部分。本次大会中国参展企业约300家，比去年高出约一倍。

“中国（参展）厂商的组成也表现为一个非常完整的生态，有非常大的国际领先企业，也有很多初创企业。”斯寒说，中国参展企业为世界移动通信大会带来国际创新理念、新产品和新服务。

谈到中国5G发展，斯寒认为中国已经走在世界前列，并率先开始发展在5G技术基础上演进而来的5G-A技术。“中国从基站数、连接数和商用案例等方面在全球几乎都处于领先地位。”斯寒表示，中国在5G领域取得的成绩将给其他国家和地区带来启发。

(责编：贾文婷、刘洁妍)