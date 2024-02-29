新华社北京2月29日电 题：谁是国际贸易体系最大挑战

新华社记者许苏培

近日，美国贸易代表办公室发布《2023年中国履行加入世贸组织承诺报告》，否定中国履行加入世贸组织承诺方面的成绩，指责中国经贸体制和政策，诬称中国是“国际贸易体系的最大挑战”。

究竟谁才是国际贸易体系的最大挑战，世人有目共睹。近年来，以“美国优先”为出发点，美国违背世贸组织规则，实施单边贸易霸凌，制定歧视性产业政策，扰乱全球产业链供应链。美国自我标榜是“国际贸易体系的维护者”，但事实上对规则却是“合则用不合则弃”。近日，美国国务卿布林肯一番关于“在国际体系中，如果你不在餐桌上，就可能会在菜单上”的表态更是将其在国际事务中的霸权霸凌心态暴露无疑。世贸组织曾发布报告显示，美国是迄今为止“最不守规矩者”，该组织三分之二的违规由美方引起。在世贸组织争端解决机构已裁决美相关措施违反世贸规则的情况下，美方不仅拒绝执行世贸组织裁决，还63次否决启动上诉机构新法官遴选程序的提案，使世贸组织上诉机构陷入“瘫痪”。

美方在报告中诬蔑中国经贸体制和政策对世界各地的工人、企业和产业造成伤害。但事实上，正是美国不顾全球产业分工，出台大量贸易保护措施，甚至使用胁迫手段以图制造业“回流”，加剧处于价值链下游的一些发展中经济体面临的产能过剩和过度竞争困境。美国不断推出《芯片和科学法案》《通胀削减法案》等包含多重产业补贴政策的法案，利用自身霸权维护技术垄断优势和产业话语权，阻碍发展中经济体转型升级。美方不反思纠正自身行为，反而用抹黑、“甩锅”的方式掩饰开脱自身违规和破坏行径。

在美国大肆抹黑中国之际，世界贸易组织第13届部长级会议在阿联酋阿布扎比举行。美国自诩“国际贸易秩序捍卫者”，却在世贸组织改革等议题推进方面制造重重阻力，受到包括美国媒体在内的国际舆论的批评。美联社在报道中直接批评美国近年来多届政府对多边主义的攻击和全球贸易的扰乱。彭博社则列举了美国使世贸组织上诉机构陷入“瘫痪”以及关税、补贴和“购买美国货”等政策对世贸组织和自身带来的种种伤害，认为“美国及其贸易伙伴越早认识到复兴和重塑世贸组织的必要性越好”。人们普遍担忧，在美国对国际贸易秩序的持续破坏下，世贸组织改革难以迈出有实质意义的步伐。

中国加入世贸组织以来，对世贸组织和全球经贸发展贡献巨大。作为最大的发展中成员，中国始终坚定支持多边贸易体制，践行真正的多边主义。加入世贸组织以来，中国关税总水平由2001年的15.3%降至2023年的7.3%，而且按照承诺全部取消了进口配额、进口许可和特定招标等非关税措施。不仅如此，中国还主动引入负面清单管理制度，持续减少对外资的限制措施。当前，中国货物贸易、服务贸易规模分别跃居全球第一位和第二位，中国是140多个国家和地区的主要贸易伙伴。中国还引领完成投资便利化协定文本谈判，推动世贸组织实质性结束部分全球数字贸易规则谈判，所发挥的积极建设性作用获得各方高度赞赏。

没有贸易的复苏，经济复苏将无从谈起。当前全球范围内保护主义、单边主义上升，世贸组织作为唯一全球性贸易体系的重要性将更加突出。而以自我为中心的美国，正在破坏国际经济秩序，祸乱整个世界。奉劝美国政客换个思维，抛弃存量竞争，通过加强合作、融通市场、维护规则把全球贸易的蛋糕不断做大，最终实现共同利益的最大化。

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