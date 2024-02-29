新华社内罗毕2月28日电（记者黎华玲 王旭琛）联合国环境规划署将今年的2月28日定为多边环境协议日。正在肯尼亚首都内罗毕举行的第六届联合国环境大会的相关活动上，联合国官员等多方呼吁各界践行多边主义，共同应对环境危机。

多边环境协议日由联合国环境规划署在本届大会前决定设立，旨在传递践行多边主义的重要性。据联合国环境规划署介绍，多边环境协议是解决全球或区域关注的最紧迫环境问题的国际协议，是国际环境治理和国际环境法的重要工具，大会议程中就包括相关的议题讨论如何加强行动一致性，共享经验，同时提高多边环境协议的影响力。

在当天召开的高级别对话会上，联合国副秘书长兼联合国开发计划署副署长徐浩良表示，为践行环境多边主义，联合国开发计划署正支持全球100多个国家和地区应对生物多样性丧失和气候变化等问题。

哥伦比亚环境与可持续发展部长苏珊娜·穆罕默德表示，哥伦比亚将于今年主办《生物多样性公约》第十六次缔约方大会（COP16）。世界各国和地区的不同部门已建立了合作框架以寻求生物多样性的新未来，这一行动可能对后续多边环境合作产生变革性影响。她说，希望能够将“昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架”的具体目标转化为国际协商与全球行动，共同建立一种吸纳各方意见的稳定机制，找到切实可行的合作途径。

“面对环境问题，没有人不受影响。非洲国家应对气候变化的能力最弱，最迫切需要多边合作来帮助我们实现可持续发展。”来自坦桑尼亚马赛部落的参会代表阿利奥斯·普罗科瓦在会场告诉记者，干旱导致当地游牧民族赖以生存的草地退化，人们被迫迁徙寻找水源。普罗科瓦呼吁世界各国政府和组织践行多边主义，通过资金援助、环保教育等多种方式，帮助贫困地区应对气候变化。

为期5天的第六届联合国环境大会26日在肯尼亚首都内罗毕开幕，4000多名各国代表出席，共商多边主义框架下的全球环境治理问题。（参与记者：刘婉晴）

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