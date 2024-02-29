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美航管部门要求波音制定计划解决质量控制问题

2024年02月29日14:33 | 来源：新华网
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　　新华社旧金山2月28日电（记者吴晓凌）美国联邦航空管理局28日在一份声明中要求波音公司在90天内制定一项全面的行动计划，以解决其“系统性质量控制问题”。

　　声明说，该计划必须纳入联邦航空管理局即将公布的生产线审计结果和专家审查小组报告的最新调查结果；该计划必须包括波音公司为完善其“安全管理系统”方案所要采取的步骤；波音公司还必须将该方案与质量管理体系相结合，以确保对公司供应商采取同样严格的控制和监督标准，在生产质量控制方面建立可衡量的系统性转变。

　　根据声明，联邦航空管理局局长迈克·惠特克在与波音公司总裁兼首席执行官戴夫·卡尔霍恩会面后表示，波音公司必须致力于真正而深刻的改进，而实现根本性变革需要波音领导层的持续努力。

　　惠特克还表示：“波音公司必须重新审视其质量控制流程的各个方面，并确保安全是公司的指导原则。”

　　卡尔霍恩在当日回应美国联邦航空管理局的一份声明中表示，波音公司将制定具有可衡量标准的全面行动计划，以回应联邦航空管理局的要求。

　　1月5日，阿拉斯加航空公司一架波音737 MAX 9型客机起飞后不久发生事故，机舱侧面一处门塞脱落。调查人员检查后发现，4个本应将门塞固定到位的螺栓缺失。事故发生时距该客机交付阿拉斯加航空公司仅约两个月。

(责编：贾文婷、刘洁妍)

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