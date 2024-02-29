新华社西班牙巴塞罗那2月28日电（记者康逸 单玮怡）全球移动通信系统协会会长葛瑞德在2024年世界移动通信大会期间接受新华社记者采访时表示，今年大会展现出技术变革的潜力，以及通过全球合作推动技术发展、造福全人类的必要性。

全球移动通信系统协会是世界移动通信大会主办方。葛瑞德说，今年大会重点关注5G技术和人工智能，以及相关技术对垂直行业的影响。他说，60%的参会者来自移动通信行业之外，包括航空、汽车、医疗保健以及制造业等，所有人都在试图将相关技术应用于自身产品提高销量，这正是本次大会的独特之处。

谈到人工智能时代的全球合作，葛瑞德表示，在世界移动通信大会这一平台上，来自世界各地的通信企业和技术公司汇聚一堂，展示创新成果，建立联系，拓展业务。他指出，在复杂的技术领域中，合作伙伴关系十分重要。

此外，葛瑞德还呼吁消除数字鸿沟。他说“一个都不能少”非常重要，因为当人类进入人工智能世界时，面临的风险是鸿沟会变得更大，那些了解和使用人工智能的人与那些不了解和不使用人工智能的人之间的差距将会更大。“我们希望构建一个更包容的世界，所有人都有平等获得技术的机会。”

今年有近300家中国企业参加展会。葛瑞德表示，他参观了许多中国企业的展台，展示的产品等绝对是一流的。中国移动、中国电信、华为等企业都处于领先地位，他们带来的前沿技术和产品令人印象深刻。他强调中国对5G部署作出了重大贡献，同时中国正投入大量精力、资金和人才来发展人工智能等新技术，在培育下一代数字创新方面发挥着积极作用。

该协会首席营销官拉腊·德瓦尔在接受记者采访时也表示，中国正在涌现出大量创新成果，中国企业能来参加世界移动通信大会非常重要。德瓦尔认为，技术领域的协调合作至关重要，尤其是在人工智能这样的技术领域，这样才能有更多机会造福人类和地球，因此“我们继续相互协作是非常重要的”。

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