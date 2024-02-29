新华社芝加哥2月28日电 美国伊利诺伊州库克县法官28日作出裁决，剥夺前总统特朗普参与美国2024年总统选举该州初选的资格。特朗普方面将上诉。

该法官认为，特朗普因参与了2021年1月6日“国会山骚乱”这场“叛乱”，根据美国宪法第十四修正案第三款即“叛乱者禁令”，伊利诺伊州选举机构须将特朗普从该州初选中“除名”。

特朗普正再次竞选美国总统，并领跑共和党初选。特朗普竞选团队发言人说，伊利诺伊州库克县法官的裁决违反美国宪法，他们将迅速上诉。该州初选将于3月19日举行。

“叛乱者禁令”禁止那些宣誓支持美国宪法后又参与叛乱的人担任公职。此前，科罗拉多州和缅因州根据该条款禁止特朗普参加各自初选，特朗普方面反对并上诉。美国联邦最高法院正在审理特朗普参选总统资格案，并同意审理特朗普豁免权案。

特朗普身陷4起刑事案件，还在2起民事案件中合计被罚数亿美元。特朗普否认有任何不当行为，并指责美国现任总统拜登以及民主党持续对他进行“政治迫害”、干预今年大选。拜登正竞选连任，他和特朗普相互指责对方是美国民主的威胁。

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