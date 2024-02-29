人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

失去伊利诺伊州初选资格 特朗普将上诉

2024年02月29日13:50 | 来源：新华网
小字号

　　新华社芝加哥2月28日电　美国伊利诺伊州库克县法官28日作出裁决，剥夺前总统特朗普参与美国2024年总统选举该州初选的资格。特朗普方面将上诉。

　　该法官认为，特朗普因参与了2021年1月6日“国会山骚乱”这场“叛乱”，根据美国宪法第十四修正案第三款即“叛乱者禁令”，伊利诺伊州选举机构须将特朗普从该州初选中“除名”。

　　特朗普正再次竞选美国总统，并领跑共和党初选。特朗普竞选团队发言人说，伊利诺伊州库克县法官的裁决违反美国宪法，他们将迅速上诉。该州初选将于3月19日举行。

　　“叛乱者禁令”禁止那些宣誓支持美国宪法后又参与叛乱的人担任公职。此前，科罗拉多州和缅因州根据该条款禁止特朗普参加各自初选，特朗普方面反对并上诉。美国联邦最高法院正在审理特朗普参选总统资格案，并同意审理特朗普豁免权案。

　　特朗普身陷4起刑事案件，还在2起民事案件中合计被罚数亿美元。特朗普否认有任何不当行为，并指责美国现任总统拜登以及民主党持续对他进行“政治迫害”、干预今年大选。拜登正竞选连任，他和特朗普相互指责对方是美国民主的威胁。

(责编：贾文婷、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部