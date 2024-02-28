新华社北京2月28日电

中华人民共和国和塞拉利昂共和国关于深化全面战略合作伙伴关系的联合声明

应中华人民共和国主席习近平邀请，塞拉利昂共和国总统、国家元首朱利叶斯·马达·比奥于2024年2月27日至3月2日对中华人民共和国进行国事访问。

访问期间，两国元首在亲切友好气氛中举行会谈，就中塞、中非关系以及共同关心的国际和地区问题深入交换意见，达成广泛重要共识。中华人民共和国国务院总理李强、全国人民代表大会常务委员会委员长赵乐际分别同比奥总统会见。

一、双方一致认为，中塞建交50多年来，两国传统友谊历久弥坚，政治互信持续增强，务实合作成果丰硕，在国际事务中密切配合，有力造福两国和两国人民，成为新型国际关系的典范。

双方高度评价比奥总统2018年对中国进行国事访问以来两国关系新进展，特别是面对新冠疫情的严峻挑战，中塞人民守望相助、并肩抗疫，再次展现患难与共的深厚情谊。

二、双方一致同意，面对当今世界各种复杂挑战，中塞关系的战略意义更加凸显。为进一步推动两国关系发展，促进各领域合作，两国领导人决定深化中塞全面战略合作伙伴关系，共同推动构建人类命运共同体。

三、双方重申坚定支持各自自主选择符合本国国情的发展道路，将加强治国理政交流和经验互鉴。塞方高度赞赏在中国共产党领导下，中国人民以中国式现代化实现伟大变革，认为中国式现代化为发展中国家自主发展提供了路径选择和实践方案。

中方相信在比奥总统领导下，塞拉利昂“2024－2030中期国家发展规划”所确定的各项目标将实现长足发展，国家建设将取得新的成就。

四、双方强调，在涉及彼此核心利益问题上相互支持是中塞关系的核心要义。中方重申坚定支持塞方维护国家独立及主权、安全和发展利益，坚决反对外部势力干涉塞方内政。塞方重申坚定奉行一个中国原则，认为中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分；坚决反对任何形式的“台湾独立”，反对外部势力干涉中国内政，重申不同台湾进行任何形式的官方往来，坚定支持中国政府为实现国家统一所作的一切努力；坚定支持中方在涉港、涉疆、涉藏等问题上的立场。

五、双方同意进一步发挥元首外交引领作用，密切两国中央和地方政府、立法机构、政党等各部门、各层级的交流与合作。

六、双方同意携手深化高质量共建“一带一路”合作。中方赞赏塞方于2018年加入并积极参与共建“一带一路”合作，塞方高度评价共建“一带一路”倡议提出十年多来在促进共建国家经济发展和民生改善方面发挥的积极作用。双方签署关于共同推进“一带一路”建设的合作规划，决定在和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝路精神指引下，秉持共商共建共享原则，坚持开放、绿色、廉洁理念，努力实现高标准、惠民生、可持续目标，加强两国发展战略对接，立足各自比较优势和发展需求，积极推进各领域合作，力争取得更多务实成果。

七、中方赞赏塞方加入“全球发展倡议之友小组”，支持将塞列入全球发展倡议项目清单受益国。塞方愿在双、多边层面就落实全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议同中方加强合作。

八、双方同意进一步扩大贸易投资合作。中方将邀请塞方继续参加中国国际进口博览会，积极支持更多塞产品进入中国市场。中方将鼓励更多企业赴塞投资兴业，深化农业、矿业、渔业、职业技术教育等互利合作和相关基础设施建设，支持塞工业化建设，为塞方在中国举办投资推介活动提供便利。塞方将进一步改善营商环境，为中国企业在塞经营提供良好条件。

九、双方高度评价两国在文化、旅游、教育、青年、智库、媒体、体育、公共卫生、疫情防控等领域合作成果，同意进一步扩大人文交流，深化民间友好，夯实友谊基础。双方将推动学者、媒体加强交流。中方将加强同塞方人力资源领域合作，继续向塞派遣医疗队。塞方感谢中方长期对塞卫生健康领域特别是埃博拉疫情和新冠疫情期间的持续支持。

十、双方同意进一步加强在和平与安全领域的交流与合作，密切两国军队、警务高层交往，加强在人员培训、装备技术、防范恐怖袭击、联演联训、打击跨国犯罪等领域合作。

十一、双方一致认为，要坚持大小国家一律平等，反对霸权主义和强权政治，推进平等有序的世界多极化，开创普惠包容的经济全球化。中塞同为发展中国家，在国际事务中拥有广泛共同利益和相近立场主张，将在国际事务中相互支持，捍卫以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，维护国际社会团结合作，坚持真正的多边主义，推动构建人类命运共同体。弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，反对打着“民主人权”旗号干涉别国内政。中方再次祝贺塞方担任2024－2025年联合国安理会非常任理事国，愿和塞方加强合作，共同维护发展中国家共同利益。

十二、双方重申支持联合国权威，一致认为联合国安理会改革应支持包括非洲在内的发展中国家发挥更大作用，扩大其在安理会的代表性和发言权，纠正非洲遭受的历史不公。中方积极评价塞方作为非盟安理会改革十国元首委员会主席国发挥的重要作用，愿同塞方继续加强协调合作。塞方重申基于“埃祖尔韦尼共识”和《锡尔特宣言》的非盟共同立场是纠正非洲遭遇的历史不公的唯一可行性选择。

十三、双方高度评价中非合作论坛对推进中非全面战略合作伙伴关系的重要作用，同意就中非合作论坛事务加强磋商和协调，共同落实好《达喀尔行动计划（2022－2024）》框架内各领域务实合作。双方期待中非合作论坛新一届会议为中非关系接续发展提供强大动力。

十四、双方一致认为，比奥总统访华期间，中塞双方达成广泛重要共识，签署一系列合作协议，取得圆满成功。此访在两国建交50多年后为巩固两国关系和推动合作多元化发展开启了新时代，对深化中塞全面战略合作伙伴关系具有重大意义。

十五、比奥总统对习近平主席及中国政府和人民在访问期间给予其本人和塞方代表团的热情友好接待表示衷心感谢。

(责编：袁勃、赵欣悦)