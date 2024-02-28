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中方坚决反对日本启动第四批核污染水排海

2024年02月28日19:56 | 来源：新华网
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　　新华社北京2月28日电（记者董雪、刘杨）针对日本东京电力公司启动第四批福岛核污染水排海一事，外交部发言人毛宁28日表示，中方对此坚决反对，要求日方停止这一错误行为。

　　当日例行记者会上，有记者问：据报道，2月28日，日本东京电力公司启动第四批福岛核污染水排海，预计将持续至3月17日，计划排放约7800吨核污染水。中方对此有何评论?

　　毛宁表示，日本罔顾国际社会的关切和反对，已擅自向海洋排放超过2.3万吨福岛核污染水，将污染风险转嫁给全世界，既不符合国际法，也极其不负责任。

　　“福岛第一核电站近期接连发生工作人员遭核污染水溅射、净化装置核污染水泄漏等事故，凸显东京电力公司内部管理混乱、日本政府监管不力，日方所谓排海‘安全’‘可靠’的说辞根本无法令国际社会信服！”毛宁说。

　　毛宁表示，福岛核污染水排海事关全人类健康、全球海洋环境、国际公共利益，日方应严肃对待国内外关切，本着负责任和建设性态度妥善处理。中方敦促日方全面配合建立周边邻国等利益攸关方实质参与、独立、有效的长期国际监测安排，防止核污染水排海造成不可挽回的后果。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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