新华社洛杉矶2月27日电（记者黄恒）“灿烂中国游”首支赴华旅游团日前从美国洛杉矶启程，在为期10天的行程中将前往北京、苏州、无锡、杭州和上海等中国城市。

“灿烂中国游”是中国国际航空公司、中国驻洛杉矶总领馆和中国文化和旅游部共同推出的一款创新性旅游产品。首支旅游团的11名成员来自美国各地，是每年相约出游的亲友。

该团成员、佛罗里达州奥兰多市教师凯瑟琳·维蒂耶洛在机场告诉记者，他们原本多年前就计划到中国旅游，后受新冠疫情影响未能成行，恰逢此次“灿烂中国游”活动，便决定重启计划。

维蒂耶洛说，旅游团中有两人曾到中国旅游，返美后赞不绝口，这让她对此行充满期待，特别是体验中国文化和美食。她说，她在课堂上会讲授多元文化和长城，但能有机会亲自体验真实的中国，一定会有完全不同的感受。

中国驻洛杉矶总领馆负责商务的参赞彭敬到机场送行。她说，希望美国游客通过自己的所见所感，了解一个真实、立体、全面的中国，“人文交流越密切，互利合作越深入，中美关系就会更稳定、健康、可持续”。

新冠疫情之后，中国跨境旅游回暖。据中国国家移民管理局统计，2024年元旦假期全国边检机关共查验出入境人员517.9万人次，日均172.6万人次，已恢复至2019年同期水平。

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