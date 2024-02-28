新华社洛杉矶2月27日电（记者谭晶晶）美国私营企业“直觉机器”公司27日表示，正在对月球着陆器“奥德修斯”的电池寿命进行最终确认，预计电池剩余电量将维持10至20个小时。

“直觉机器”公司在社交媒体X上说，目前飞行控制团队仍与着陆器保持通信。27日上午，“奥德修斯”发回了其获取的科学数据和图像。预计其剩余电量能再支撑10至20个小时。该公司和美国航天局将于28日举行联合发布会，介绍此次“奥德修斯”登月任务情况。

“奥德修斯”于美国东部时间22日18时23分（北京时间23日7时23分）在月球着陆。该公司23日表示，“奥德修斯”在月球着陆时侧翻，但此后着陆器的遥测仪器和太阳能充电板运行正常，能够将数据传输回位于休斯敦的任务控制中心。

媒体报道称，由于着陆时侧翻，“奥德修斯”的太阳能板和天线并未完全按计划展开，导致其供电和通信能力受到限制。“奥德修斯”此次在月球上的任务期缩短了，原来美国航天局及其他商业用户预期的时长是7到10天。

本月15日，“奥德修斯”搭乘美国太空探索技术公司的“猎鹰9”火箭从佛罗里达州肯尼迪航天中心发射升空。“奥德修斯”着陆器是一个六边形柱体，高4米，宽1.57米，有6个着陆腿。据美国航天局介绍，此次任务目标包括研究着陆器的发动机羽流与月球表面的相互作用、射电天文学、太空天气与月球表面的相互作用、着陆器精准着陆技术及通信和导航能力等。

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