人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

世贸组织第13届部长级会议在阿布扎比开幕

2024年02月27日08:50 | 来源：新华网
小字号

　　新华社阿布扎比2月26日电（记者苏小坡）世界贸易组织第13届部长级会议26日在阿联酋首都阿布扎比开幕，会议将持续到29日。多国经济、贸易和发展部长以及全球经济和贸易组织的代表与会。

　　科摩罗总统阿扎利、东帝汶总统奥尔塔、阿联酋阿布扎比王储哈立德、世贸组织总干事伊维拉等出席会议，会议由阿联酋外贸国务部长、世贸组织第13届部长级会议主席萨尼·泽尤迪主持。

　　泽尤迪在致辞中说，阿联酋致力于支持国际经济议题上的共识，并成为连接世界各地的贸易中心。他强调，阿联酋将继续支持由世贸组织监督的多边贸易体制，认为它是促进全球经济可持续增长的动力，有助于改善世界各地民众生活。

　　中国商务部部长王文涛在全会发言中表示，世贸组织是多边主义的重要支柱，是全球经济治理的重要舞台。中国政府坚定维护多边贸易体制，高度重视世贸组织工作。中方将与各方共同努力，推动本届部长级会议取得圆满成功，共建开放型世界经济。

　　在会议开幕式上，科摩罗和东帝汶正式加入世界贸易组织，使世贸组织成员总数增加到166个。

　　部长级会议是世贸组织的最高决策机构，负责推动重点议题谈判取得进展，审议世贸组织日常工作，并规划多边贸易体制未来发展方向。世贸组织成员及观察员贸易部长和代表参加会议。本次会议期间将举行多项活动和会议，旨在提高贸易政策和计划的有效性。

(责编：贾文婷、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部