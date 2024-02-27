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专访｜塞中友谊结出实实在在的硕果——访塞拉利昂信息与公民教育部长巴赫

2024年02月27日08:37 | 来源：新华网
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　　新华社弗里敦2月26日电　专访｜塞中友谊结出实实在在的硕果——访塞拉利昂信息与公民教育部长巴赫

　　新华社记者许正　史彧

　　“塞拉利昂与中国几十年来结下的深厚友谊已结出实实在在的硕果。”塞拉利昂信息与公民教育部长切尔诺·巴赫近日在塞首都弗里敦接受新华社记者专访时这样说。

　　2月20日，塞拉利昂信息与公民教育部长切尔诺·巴赫在首都弗里敦接受新华社记者专访。 新华社发（赛特摄）

　　巴赫对中国在改善塞拉利昂基础设施方面的援助表示感谢。他说，几十年来，中国为塞修建的国家体育场、中塞友谊大厦、中塞友谊公路等已成为塞拉利昂地标，这些都是“塞中友谊的果实”。

　　“塞中友好非‘纸上谈兵’，它实实在在改变了我们人民的生活和国家面貌。我们对此深表感激，这才是真正的友谊。”巴赫说，“塞拉利昂珍视塞中友谊，它坚不可摧，在诸多方面都意义重大。”

　　巴赫表示，中国提出的共建“一带一路”倡议为塞拉利昂带来切实利益。他赞赏中国作为“全球南方”一员为全球发展所作的贡献，也感谢中国支持塞拉利昂在联合国等国际组织中发挥作用。

　　巴赫认为，两国人文交流对塞中友谊至关重要，期待继续保持良好势头。

　　“患难见真情！近些年，无论在我们遭遇埃博拉疫情还是新冠疫情时，中国总是最快向我们伸出援手的朋友中的一员。这种友谊让我们感到骄傲，我也希望它能够一直继续下去。”他说。

　　谈及塞拉利昂总统比奥即将对中国进行国事访问，巴赫说：“对于塞拉利昂而言，此次访华有重要意义。期待比奥总统此行能够进一步加深塞中友谊，在主要领域获取中国支持。”

　　巴赫指出，比奥已将确保粮食安全、开发人力资源、增加青年就业、提升科技和基础设施建设水平、改革公共服务体系五大方面列为当前国家发展重点，中国在这些方面都取得令人瞩目的成就，希望双方在塞方关注的重点领域加强合作。

　　“我们希望国家取得发展、加速工业化、改造基础设施，希望拥有实现这些目标的科技力量，我们认为中国是帮助我们实现梦想的重要伙伴。”巴赫说。

(责编：贾文婷、刘洁妍)

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