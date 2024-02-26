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世贸组织“中国项目”圆桌会高层论坛在阿联酋举行

2024年02月26日15:53 | 来源：新华网
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　　新华社阿布扎比2月25日电（记者 苏小坡）世界贸易组织第十二届“中国项目”圆桌会高层论坛25日在阿联酋阿布扎比举行。圆桌会围绕“从阿拉伯视角看加入世贸组织和多边贸易体制”，通过分享阿拉伯国家加入世贸组织事例，探讨优化技术援助和能力建设，帮助更多地区国家尽快加入世贸组织并从中受益。

　　中国商务部部长王文涛出席高层论坛开幕式并致辞。世贸组织总干事伊维拉，阿联酋、沙特、摩洛哥等世贸组织成员部长发言。

　　王文涛表示，中国始终支持包括阿拉伯国家在内的发展中国家融入多边贸易体制，并坚持以自身发展惠及全世界。中国将继续在多边贸易体制框架内开展南南合作，进一步做实做好“中国项目”，提升多边贸易体制的开放性、包容性、普惠性和平衡性，用实际行动落实全球发展倡议，推动构建全球发展命运共同体。

　　摩洛哥工业、贸易、投资和数字经济部长里亚德·迈祖尔表示，中国在多边贸易体制中具有举足轻重地位，为维护多边贸易体制做出了积极贡献。

　　其间，王文涛与伊维拉签署新一期“中国项目”谅解备忘录。

　　“中国项目”圆桌会自2012年开始举办，本次圆桌会于24日至25日举行。

(责编：贾文婷、刘洁妍)

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