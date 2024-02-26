新华社耶路撒冷2月25日电（记者吕迎旭 张天朗）以色列国防部长加兰特25日说，即使加沙地带实现停火，以色列也将继续加大对黎巴嫩真主党的打击力度。

根据以色列国防部25日发表的声明，加兰特当天在位于以色列塞费德的以军北方司令部总部进行作战形势评估时表示，即使以色列与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）就加沙地带停火、释放被扣押人员达成协议，以色列也将继续打击黎巴嫩真主党，直至将其赶出以黎边境地区，以色列居民能够返回家园。

以色列军方25日说，以北部当天多次遭到来自黎巴嫩方向的火箭弹和无人机袭击，以战机空袭黎巴嫩南部多个目标进行报复。黎巴嫩真主党25日宣布，该组织当天袭击了以色列北部的军事目标。

去年10月7日新一轮巴以冲突爆发后，黎巴嫩真主党不时向以色列北部发动袭击，以军则空袭和炮击黎南部目标进行报复。据联合国人道主义事务协调厅1月底公布的数据，本轮以黎冲突已造成黎巴嫩约8.2万人流离失所。以色列方面说，冲突造成以北部边境约8万居民逃离家园。

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